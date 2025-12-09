Ở trận đấu muộn nhất vòng 15 Ngoại hạng Anh, MU dù kiểm soát trận đấu, tung ra đến 14 cú sút và mở tỷ số trước – do công của Bruno Fernandes ở phút 25, thì vẫn trở lại vạch xuất phát vào cuối hiệp 1, bởi bàn gỡ của Bellegarde (45+2’) cho chủ nhà Wolves.

Lần đầu tiên dưới thời Ruben Amorim, Bruno Fernandes lập cú đúp và MU ghi 4 bàn sân khách (4-1 Wolves). Kết quả giúp họ lên vị trí thứ 6 BXH. Ảnh: B/R Football

Tuy nhiên, nhờ Ruben Amorim nỗ lực làm công tác tinh thần trong giờ nghỉ giải lao, ‘bầy Quỷ’ đã bừng tỉnh, ghi được 3 bàn thắng lần lượt do công của Mbeumo (51’), Mason Mount (62’) và đội trưởng Bruno Fernandes có cú đúp khi thực hiện thành công quả 11m ở phút 82, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội nhà.

Nhờ 3 điểm đáng giá này, MU leo lên vị trí thứ 6 trong BXH với 25 điểm – bằng Chelsea, chỉ kém top 4 đúng 1 điểm.

Tan trận, Amorim tiết lộ ‘lời vàng’ nói với dàn sao MU trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ: “Tôi đã cố gắng nói với các cầu thủ rằng, chúng ta có 45 phút để giành 3 điểm mang tính sống còn”.

Thuyền trưởng MU hiểu rằng khúc mắc chính nằm ở tâm lý của học trò: “Vấn đề không nằm ở chiến thuật. Rõ ràng là chúng tôi đang chiếm ưu thế trong trận đấu nhưng lại không thành được các pha bóng như mong đợi.

Mason Mount đang có phong độ rất tốt gần đây. Ảnh: MUFC

Chúng tôi ghi bàn trước, làm chủ cuộc chơi, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại để đối thủ gỡ hòa. Nhưng các cầu thủ MU lúc đó cần hiểu, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đội cần tiến về phía trước và đã làm được điều đó trong hiệp 2. Tôi thực sự thích các chúng tôi chơi ở hiệp đấu này”.

Thừa nhận MU tiếp tục cần phải cải thiện hơn nữa, nhưng Ruben Amorim cũng chỉ ra điều tích cực đội nhà đã làm được: “MU đã khởi đầu trận đấu rất tốt nhưng sau khi có bàn mở tỷ số, đội đã để Wolves phần nào lấy lại nhịp. Chúng tôi đã phải chịu sức ép vào cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, MU chơi đầy tốc độ, chất lượng và quyết đoán. Ở trận này, chúng tôi ghi được 4 bàn, và cũng tung ra rất nhiều pha dứt điểm. Tôi không nói đội đã chơi hiệu quả hơn, nhưng MU cho thấy tiến bộ khá nhiều. Nếu so với mùa trước, ở giải năm nay chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn, ghi bàn nhiều hơn và có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm hơn”.