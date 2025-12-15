1. Dự án của Xabi Alonso ở Real Madrid tiếp tục được níu giữ bằng một sợi chỉ mong manh. Sợi chỉ ấy hóa ra lại mang tên Rodrygo Goes – người từng “biến mất” suốt nhiều tháng, trải qua chuỗi 32 trận liên tiếp không ghi bàn.

Rodrygo vừa “nổ súng” ở 2 trận gần nhất, đều được xem như những “trận chung kết” cho chiếc ghế của Xabi Alonso.

Real Madrid có chiến thắng quan trọng. Ảnh: RMCF

Bàn thắng của Rodrygo mang về cho Real Madrid chiến thắng tưởng như đã tuột khỏi tay, sau khởi đầu với thế trận kiểm soát hoàn toàn và thêm một pha lập công nữa vào bộ sưu tập của Kylian Mbappe.

Sau pha ghi bàn của Mbappe, người vừa trở lại sau chấn thương khiến anh vắng mặt ở trận Real Madrid thua 1-2 Man City trong khuôn khổ Champions League, Alaves bừng tỉnh.

Đội chủ nhà vùng lên gỡ hòa, rồi đẩy đội bóng của Xabi đến giới hạn trong một đêm căng thẳng, nơi cả hai đội đều kiệt sức sau màn ăn miếng trả miếng dữ dội. Giữa hai võ sĩ gần như kiệt sức, cuối cùng Real Madrid là kẻ tung ra được cú đấm quyết định nhờ Rodrygo.

Lâu rồi các Madridista mới thấy Real Madrid chiến đấu đến pha tấn công cuối cùng, khi Jude Bellingham suýt ghi bàn thứ ba. Nhờ vậy, họ vẫn giữ được khoảng cách 4 điểm với Barcelona, cũng như giữ ghế cho Xabi Alonso.

2. Real Madrid vắng đến 9 cầu thủ, 7 trong số đó thuộc hàng phòng ngự, trong bối cảnh Alonso đang đứng trên bờ vực.

Alonso không còn bất kỳ hậu vệ trái thực thụ nào, buộc phải cho cầu thủ trẻ Victor Valdepenas. Đó cũng là điểm mà Alaves tập trung vào tấn công.

Alaves liên tục dồn bóng vào vị trí Valdepenas, nhưng hậu vệ 19 tuổi chống đỡ điềm tĩnh, không hề run rẩy trong một trận đấu mang tính sinh tử. Khi có chút vấn đề, anh liền được Rudiger hỗ trợ. Với hàng thủ chắp vá, Xabi tung đội hình xuất phát với 4 cầu thủ tấn công tốt nhất, điều ông chưa từng làm trước đó. Bellingham, Rodrygo, Vinicius và Mbappe, phía sau là Arda Guler đá cặp tiền vệ với Tchouameni.

Mbappe trở lại và ghi bàn. Ảnh: Diario AS

Real Madrid kiểm soát bóng ngay từ đầu, triển khai tấn công trôi chảy với những pha di chuyển liên tục của hàng công, biến Alaves thành khán giả. Sau khi thử vận may với vài cú sút, bàn thắng đến như một tất yếu.

Rodrygo về cướp bóng, Rudiger triển khai phản công nhanh, Bellingham chọc khe tinh tế, Mbappe thoát xuống xử lý sở trường với pha di chuyển chéo vòng cấm dứt điểm chân phải thành bàn.

Hai phút sau, Bellingham sút tung lưới Alaves nhưng anh để bóng chạm tay. Bàn thắng không được công nhận, song Real Madrid khi ấy vận hành đúng như Alonso mong muốn: pressing tầm cao từng nhịp, giữ cự ly đội hình, luân chuyển bóng nhanh và đã vươn lên dẫn trước.

Nhưng rồi chiều gió đổi hướng. Bàn thắng thứ 26 của Mbappe mùa này không làm Alavés chùn bước, trái lại còn đánh thức họ.

Alaves dần tìm lại bóng, liên tục tiến sát khung thành Courtois. Trong những phút bù giờ hiệp 1, trong pha dàn xếp đá phạt, Ibanez có pha đối mặt và thủ môn người Bỉ kịp lao ra đầy uy lực và dùng… vành tai phải để cản phá, cứu thua cho Real Madrid.

3. Sự trỗi dậy của Alaves giúp họ áp sát vòng cấm Real Madrid, nhưng cũng lộ ra nhiều khoảng trống phía sau.

Mbappe có cơ hội bứt tốc đối mặt, nhưng thủ môn Sivera cứu thua. Anh tiếp tục cản phá cú đá bồi của Vinicius.

Trận đấu trở nên hỗn loạn, bóng liên tục chuyển từ đầu sân này sang đầu sân kia. Alaves không ngại dâng cao tìm bàn gỡ.

Rodrygo liên tục tỏa sáng cứu Xabi Alonso. Ảnh: RMCF

Carlos Vicente vừa vào sân và ngay pha chạm bóng đầu tiên có đường chuyền tinh tế sau lưng hàng thủ Real Madrid, để Antonio Blanco thoát xuống đánh bại Courtois.

Rồi Vinicius xuất hiện. Suốt cả trận anh mờ nhạt, thiếu chính xác, nặng nề và không thể thoát khỏi sự kèm cặp của Otto.

Cho đến khi Vini vượt qua đối thủ bằng pha đánh đầu kỹ thuật, bứt nhanh vào vòng cấm, dùng má ngoài chuyền bóng ngang, để Rodrygo lao xuống như bay ghi bàn quyết định.

Rodrygo đã trở lại. Hai bàn trong hai trận liên tiếp, cùng sự nhiệt tình truyền tải vào tập thể, đó là phiên bản hay nhất của cầu thủ người Brazil như khi còn làm việc cùng Carlo Ancelotti.

Từ một cầu thủ mà Xabi Alonso không thèm nhìn đến, ngồi dự bị mỏi mòn, giờ đây chính anh là nhân tố giúp chiến lược gia người xứ Basque có thể giữ ghế.