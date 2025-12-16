U22 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33 với U22 Thái Lan là điều đáng hài lòng nhất sau chiến thắng trước U22 Philippines.
Đội hình thi đấu MU vs Bournemouth
MU: Lammens, Yoro (Lisandro Martinez 69'), Heaven, Luke Shaw (Dorgu 90'), Diallo, Casemiro (Mainoo 61'), Fernandes, Dalot, Mbeumo (Zirkzee 90'), Mount (Sesko 69'), Cunha
Bournemouth: Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Adams (Alex Scott 5'), Tavernier (Brooks 90'), Kluivert (Hill 90'), Jimenez, Semenyo, Evanilson (Kroupi 78')
Bàn thắng
MU: Diallo (13'), Casemiro (45'+4), Bruno (77'), Cunha (79')
ournemouth: Semenyo (40'), Evanilson (46'), Tavernier (52'), Kroupi (84')
|Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Arsenal
|16
|11
|3
|2
|20
|36
|2
|Manchester City
|16
|11
|1
|4
|22
|34
|3
|Aston Villa
|16
|10
|3
|3
|8
|33
|4
|Chelsea
|16
|8
|4
|4
|12
|28
|5
|Crystal Palace
|16
|7
|5
|4
|5
|26
|6
|Manchester United
|16
|7
|5
|4
|4
|26
|7
|Liverpool
|16
|8
|2
|6
|2
|26
|8
|Sunderland
|16
|7
|5
|4
|2
|26
|9
|Everton
|16
|7
|3
|6
|-1
|24
|10
|Brighton
|16
|6
|5
|5
|2
|23
|11
|Tottenham
|16
|6
|4
|6
|4
|22
|12
|Newcastle
|16
|6
|4
|6
|1
|22
|13
|Bournemouth
|16
|5
|6
|5
|-3
|21
|14
|Fulham
|16
|6
|2
|8
|-3
|20
|15
|Brentford
|16
|6
|2
|8
|-3
|20
|16
|Nottingham Forest
|16
|5
|3
|8
|-8
|18
|17
|Leeds
|16
|4
|4
|8
|-10
|16
|18
|West Ham
|16
|3
|4
|9
|-13
|13
|19
|Burnley
|16
|3
|1
|12
|-15
|10
|20
|Wolves
|16
|0
|2
|14
|-26
|2
- Xuống hạng
Nguồn ảnh: Premier League, MUFC
Kết quả bóng đá hôm nay 16/12/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
SEA Games ngày 15/12: Đoàn Việt Nam có thêm 5 HCV, trong đó điền kinh bùng nổ với Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường và Nguyễn Thị Oanh.
VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 15/12/2025, nhanh và chính xác.
Thanh Thúy và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam suýt chút nữa tạo nên cơn địa chấn trước Thái Lan tại SEA Games 33.