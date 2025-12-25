Ở lượt trận cuối bảng D AFC Champions League 2, Al Nassr dễ dàng đánh bại Al Zawraa với tỷ số 5-1 trên sân nhà, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng tuyệt đối.

Ronaldo sắm vai kiến tạo trận này - Ảnh: Al Nassr

Đại diện Saudi Pro League cho thấy sự vượt trội ngay từ những phút đầu bằng lối chơi tấn công tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận hoàn hảo.

Phút 12, Kingsley Coman mở tỷ số sau pha phối hợp ăn ý với Angelo Gomes. Chỉ ít phút sau, Wesley tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt.

Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép và có bàn thắng thứ ba trước phút 30 khi Abdulelah Al Amiri đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Joao Felix.

Trước khi hiệp một khép lại, Ronaldo cũng kịp để lại dấu ấn. Từ đường chuyền thuận lợi của Coman, siêu sao người Bồ Đào Nha xử lý tinh tế rồi kiến tạo cho Felix ghi bàn, nâng tỷ số lên 4-0.

Felix lại được đàn anh ở ĐTQG trao cơ hội ghi bàn - Ảnh: Al Nassr

Sang hiệp hai, Al Zawraa chỉ kịp ghi bàn danh dự, trước khi Coman hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-1. Kết quả này giúp Al Nassr toàn thắng 6 trận, giành trọn 18 điểm, hiên ngang bước vào vòng 1/8 với vị thế ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Ghi bàn

Al Nassr: Coman (12', (56'), Wesley (19'), Al Amri (29'), Felix (44')

Al Zawraa: Gbadamosi (50')

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento; Al Ghannam, Al Nasser, Al Amri, Al Khaibari; Coman, Angelo, Brozovic, Wesley; Felix, Ronaldo

Al Zawraa: Hassan; Kadhim Raad, Nasib, Hashem, Mahdi; Nabeel, Al Jaki; Abdulkareem, Al Rashdan, Gbadamosi; Al Humaidan