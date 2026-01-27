Tuyển thủ người Đan Mạch đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Arsenal. Tuy nhiên, mọi thứ kết thúc không trọn vẹn với Dorgu.

Sau tình huống đuổi bóng lúc cuối trận, Dorgu ngã xuống sân do cảm thấy có vấn đề ở gân kheo, cần sự giúp đỡ của các bác sỹ.

Dorgu dính chấn thương gân kheo - Ảnh: PA

Theo The Athletic, MU vẫn đang đánh giá chi tiết tình trạng chấn thương. Mặc dù vậy, ước tính cầu thủ 21 tuổi này sẽ phải xa sân có khoảng 10 tuần.

Ban đầu, HLV Michael Carrick hy vọng cậu học trò rời sân vì bị chuột rút chứ không phải vấn đề nghiêm trọng.

Nếu phải nghỉ thi đấu 10 tuần, Dorgu sẽ vắng mặt ở 8 trận cầu tiếp theo của đội bóng thành Manchester, bao gồm các cuộc chạm trán với Aston Villa, Newcastle và Tottenham.

Patrick Dorgu có thể tái xuất ở trận gặp Leeds vào ngày 11/4. Ngay sau đó, MU sẽ đụng độ Chelsea tại Stamford Bridge.

Mùa này, Dorgu đã có 22 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Phong độ của cựu cầu thủ Lecce lên như điều kể từ cuối năm 2025, khi anh được xếp đá cao hơn trong vai trò tiền đạo cánh.

Cụ thể, từ trận thư hùng với Newcastle trong ngày Lễ tặng qua, Patrick Dorgu đã liên tục ghi bàn (3) và kiến tạo (3).

HLV Michael Carrick hy vọng, Dorgu sẽ hoàn toàn bình phục để sẵn sàng cho giai đoạn cuối mùa, khi MU đang nỗ lực giành một suất dự Champions League.