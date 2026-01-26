Quên đi những ngày tháng tăm tối, liên tục phải ‘vào hang’, MU do Michael Carrick dẫn dắt “biến hình” trong chớp mắt, đang khiến lượng fan đông đảo của họ nức lòng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal.

Tâm trí Carrick chưa bao giờ rời xa MU và đây mới thực sự là người mà Nhà hát của những giấc mơ cần để đưa họ trở lại nơi thuộc về? Ảnh: MUFC

Vừa được gọi trở lại tạm quyền thay Ruben Amorim đến hết mùa, Carrick đụng ngay thử thách khó – derby Manchester, đấu Man City. Kết quả thì sao, MU thắng đẹp 2-0 với các bàn của Mbeumo và Dorgu.

Ở lượt đấu kế tiếp, MU gặp thử thách lớn khác – làm khách Arsenal và Carrick cùng học trò còn làm tốt hơn nữa, với chiến thắng ấn tượng 3-2, nhảy vọt lên top 4 Ngoại hạng Anh.

Theo thống kê của Opta, với chiến thắng trước Man City và Arsenal, Michael Carrick phá vỡ kỷ lục tồn tại 16 năm ở Premier League, kể từ sau David Moyes cùng Everton (2010), trở thành HLV đầu tiên thắng 2 trận liên tiếp trước các đội xếp nhất và nhì trên BXH ở thời điểm đối đầu.

Trong 16 năm qua, đã có 36 cơ hội để các thuyền trưởng ở Ngoại hạng Anh thiết lập kỳ tích này, nhưng không một ai thực hiện được, cho đến khi Carrick trở lại MU.

Cunha kết liễu Arsenal ở phút 87. Ảnh: MUFC

Thắng ngược 3-2 Arsenal, với các pha lập công của Mbeumo, Dorgu và Cunha, MU cũng chấm dứt luôn chuỗi 12 trận bất bại của đối thủ khiến họ phải nhận những tiếng la ó tại Emirates.

Trong khi đó, với kết quả vượt xa sự mong đợi, người ta cho rằng MU chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa nữa, Michael Carrick đích thị là HLV trưởng dài hạn mà họ cần, thay vì chỉ bổ nhiệm cựu danh thủ nắm tạm quyền đến cuối mùa.

Khi được hỏi liệu có đang nhìn thấy một dự án dài hạn với MU hay không, Carrick cho hay: “Không phải bây giờ tôi mới bắt đầu nhìn ra điều đó. Tôi mới đến Old Trafford chưa đây 2 tuần, và ngay từ đầu tôi đã nói rằng, mọi quyết định đưa ra đều phải vì lợi ích chung của MU.

Tôi đang rất tận hưởng công việc dẫn dắt MU. Thật tuyệt khi được làm việc trên cương vị này. Còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì cứ để… nó đến. Hiện tại tôi đang thực sự rất vui và sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng MU”.