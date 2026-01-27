Nguồn tin từ báo chí Anh tiết lộ, Cole Palmer đang cảm thấy chán chường với cuộc sống ở London, hơn hai năm sau khi chuyển đến từ Man City.

Bản thân chàng trai gốc Manchester sẽ rất phấn khích nếu nhận được sự quan tâm chuyển nhượng từ MU - đội bóng mà Cole Palmer hâm mộ từ nhỏ.

Cole Palmer hâm mộ MU từ nhỏ - Ảnh: UtdGarnaxcho

Tuyển thủ Anh sẽ không muốn trở lại Man City, nơi Pep Guardiola vẫn đang dẫn dắt đội bóng.

Hồi hè 2023, Man City đã bán Palmer cho Chelsea với giá 42,5 triệu bảng Anh. Mùa giải trước, anh gia hạn ở sân Stamford Bridge đến năm 2033.

Tuy nhiên, Cole Palmer đang rất nhớ quê nhà Wythenshawe và thường xuyên trở lại đây thăm gia đình cùng bạn bè.

Mùa này, tiền vệ 23 tuổi chỉ đá chính 11 trận do chấn thương háng dai dẳng. Mới nhất, Palmer không có tên trong danh sách đăng ký trận gặp Crystal Palace.

Giám đốc bóng đá MU hiện tại - Jason Wilcox từng là người đứng đầu học viện bóng đá Man City khi Palmer bắt đầu nổi lên.

Cole Palmer bỏ ngỏ khả năng gia nhập MU - Ảnh: SunSport

Ông cùng với Giám đốc điều hành Omar Berrada tiếp tục giám sát công tác tuyển mộ cầu thủ cho Quỷ đỏ hè này. Cole Palmer sẽ nằm trong danh sách mục tiêu nếu anh quyết chí rời Chelsea.

Ngôi sao người Anh là nhân tố lý tưởng thay thế cho thủ quân Bruno Fernandes, người từng ám chỉ có thể rời sân Old Trafford sau World Cup 2026.