Theo báo chí Anh, một không khí rộn ràng, hứng khởi đang hiện diện tại MU, sau khi Michael Carrick được chọn thay Ruben Amorim tạm quyền đến hết mùa.

Cựu danh thủ Anh trở lại Old Trafford, bắt tay vào công việc trước trận đấu quan trọng – derby thành Manchester và đã vượt qua thử thách đầu tiên ngoài mong đợi bằng thắng lợi 2-0 của MU.

Carrick vừa thay Amorim lập tức giúp MU thắng cả 2 trận đấu lớn. Ảnh: One Football

Cuối tuần qua, MU do Carrick nắm còn gặt kết quả ấn tượng hơn thế khi ngược dòng thắng đội đầu bảng Arsenal 3-2 ngay trên sân khách Emirates.

Với 2 chiến thắng ngoạn mục này, Carrick trở thành HLV đầu tiên ở Ngoại hạng Anh sau 16 năm, cùng đội bóng của mình thắng cả 2 đội xếp nhất – nhì trên BXH tính ở thời điểm đối đầu.

The Sun tiết lộ, dàn sao MU đầy hứng khởi, thấy rằng Carrick đã mang đến nguồn năng lượng mới trên sân tập và chính điều đó giúp họ cải thiện rõ rệt cả về tinh thần lẫn lối chơi, nhờ đó bại cả Man City lẫn Liverpool.

Nguồn tin thân cận với phòng thay đồ MU cho hay, Carrick đã cho các cầu thủ thực hiện các buổi tập với thời gian ngắn hơn, nhanh hơn và cường độ cao hơn, tập trung nhiều hơn vào tốc độ, mang đến sự thích thú trên sân.

Cách tiếp cận này được xem là rất khác so với phong cách của Ruben Amorim, vốn được cho là dài dòng, mệt mỏi và gây căng thẳng về tinh thần.

Một cầu thủ mô tả các buổi tập của HLV người Bồ giống như “chơi cờ trên sân”, ngụ ý Amorim quá chú trọng vào các chi tiết chiến thuật mà không quan tâm đến thể lực.

Dưới thời Carrick, các buổi tập của MU được cho là trực tiếp và sôi nổi hơn, giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin cũng như động lực.

Thông tin cũng thêm rằng, Carrick bỏ sơ đồ 3-4-3 của Amorim và quay trở lại với hàng thủ 4 người, đồng thời tạo tự do hơn cho các cầu thủ như Bruno Fernandes.

Tiền đạo Cunha và cầu thủ trẻ Patrick Dorgu đã tạo những tác động quan trọng cho MU, với việc Carrick khen ngợi tinh thần và khát khao đóng góp của họ ngay cả khi không được đá chính.

Cunha cho biết, có một “nguồn năng lượng khác biệt” trong toàn đội và Carrick cũng nhắc nhở các cầu thủ về ý nghĩa của việc được khoác chiếc áo MU.

Trận đấu tiếp theo của MU là tiếp Fulham tại Old Trafford, vòng 24 Ngoại hạng Anh, lúc 21h ngày 1/2.