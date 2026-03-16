Dù HLV Hansi Flick quyết định cho tài năng trẻ Lamine Yamal nghỉ ngơi, Barcelona vẫn thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ khi tiếp đón Sevilla tại La Liga. Đội chủ sân Camp Nou sớm chiếm lợi thế ngay từ những phút đầu trận.

Olmo và Joao Cancelo cùng ghi bàn cho Barca - Ảnh: FCB

Phút thứ 8, Joao Cancelo mang về quả phạt đền sau pha đột phá bên cánh phải. Trên chấm 11m, Raphinha lạnh lùng thực hiện cú sút Panenka đầy tự tin, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Không lâu sau, Sevilla tiếp tục gặp vận rủi khi Carmona để bóng chạm tay trong vòng cấm. Raphinha một lần nữa không mắc sai lầm, nhân đôi cách biệt cho Barca.

Thế trận hoàn toàn thuộc về đội bóng xứ Catalan. Phút 38, Dani Olmo nâng tỷ số lên 3-0 sau tình huống căng ngang khó chịu của Bernal khiến hàng thủ Sevilla lúng túng.

Tuy nhiên sáng nhất trận này thuộc về Raphinha với cú hat-trick - Ảnh: FCB

Sevilla kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút bù giờ hiệp một nhờ cú vô-lê đẹp mắt của Oso. Tuy nhiên, Barca nhanh chóng dập tắt hy vọng của đối thủ. Phút 51, Raphinha hoàn tất cú hat-trick sau đường kiến tạo của Fermin Lopez, trước khi Cancelo ghi thêm bàn thắng ấn định thế trận ở phút 60.

Những phút cuối, Sevilla ghi thêm bàn danh dự do công Sow. Dù vậy, chiến thắng 5-2 vẫn giúp Barcelona tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng, hơn Real Madrid 4 điểm.

Ghi bàn:

Barcelona: Raphinha 9' (pen), 21' (pen) 51', Olmo 38', Cancelo 60'

Sevilla: Oso 45'+3 Sow 90'+2

Đội hình xuất phát:

Barcelona: J Garcia, Xavi Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Olmo, Raphinha, Roony, Lewandowski.

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Nianzou, Gudelj, Gabriel Suazo, Juanlu Sanchez, Agoume, Sow, Alexis Sanchez, Oso, Adams.