Cầu thủ người Brazil buộc phải rời sân giữa hiệp hai, được thay thế bằng người đồng đội thường xuyên đá cặp cùng là William Saliba.

Sau khi được các bác sỹ chăm sóc, Gabriel tự mình đi ra khu kỹ thuật mà không cần sự trợ giúp. Nhưng rồi người ta thấy, anh ngồi trên ghế dự bị với một túi đá chườm đầu gối.

Gabriel dính chấn thương - Ảnh: Alamy

Gabriel là một trong số ít các trụ cột xuất phát từ đầu ở St Mary's, trong bối cảnh HLV Mikel Arteta thực hiện 7 sự thay đổi so với đội hình đá chung kết cúp Liên đoàn Anh.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất mong Gabriel sớm bình phục, bởi sắp tới còn một loạt trận quan trọng của Arsenal ở Ngoại hạng Anh cũng như Champions League.

Pháo thủ sẽ hành quân đến Lisbon giữa tuần tới để đá tứ kết lượt đi Champions League. Tiếp đó, Arsenal chạm trán Bournemouth rồi gặp Sporting Lisbon ở lượt về.

Đến 19/4, đội bóng thành London sẽ hành quân đến Etihad đá trận cần quan trọng nhất Premier League, quyết định cuộc đua vô địch với Man City.

Trở lại trận thua Southampton, Ross Stewart giúp đội bóng hạng nhất vươn lên dẫn trước ở phút 35.

Sang hiệp hai, Viktor Gyokeres gỡ hòa nhưng Shea Charles đã giúp Southampton tiếp tục vượt lên lúc cuối trận.

Arsenal đã dốc toàn lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Southampton phòng ngự kiên cường để bảo toàn thành quả, kèm tấm vé quý giá vào bán kết FA Cup.