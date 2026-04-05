Inter Miami trở lại sau đợt tập trung đội tuyển với mục tiêu lọt vào top 3 miền Đông, đồng thời ra mắt sân vận động mới Nu Arena với sức chứa 26.700 chỗ ngồi. Đáng nói, một khán đài được đặt tên siêu sao người Argentina.

Đội khách sớm gây bất ngờ khi Uzuni sút phạt trúng cột, trước khi Guilherme Biro đánh đầu mở tỷ số từ một tình huống phạt góc. Chỉ 5 phút sau, Lionel Messi lập tức lên tiếng với pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau đường chuyền của Ian Fray.

Messi ghi bàn trong ngày đặc biệt của cá nhân anh và Inter Miami - Ảnh: IM

Thế trận diễn ra đôi công hấp dẫn, nhưng Austin tỏ ra sắc sảo hơn trong hiệp một. Dù vậy, Messi vẫn là điểm sáng với những pha đi bóng và kiến tạo nguy hiểm, suýt giúp đội nhà vượt lên.

Sang hiệp hai, sai lầm của Messi dẫn đến bàn thua khi Jayden Nelson tận dụng cơ hội phản công để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Austin. Dẫu vậy, siêu sao người Argentina tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng.

Phút 81, Luis Suarez tỏa sáng với cú vô-lê cận thành sau quả phạt góc, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Những phút cuối, Messi suýt trở thành người hùng khi cú đá phạt ở phút 90 dội xà ngang.

Chung cuộc, Inter Miami bị cầm hòa 2-2, bỏ lỡ cơ hội vươn lên top đầu, trong ngày Messi thi đấu đầy nỗ lực.

Ghi bàn:

Inter Miami: Messi 10; Suarez 81'

Austin: Biro 5', Nelson 52'

Đội hình xuất phát:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcon, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, David Ayala, Telasco Segovia; Lionel Messi, Mateo Silvetti, Tadeo Allende.

Austin: Brad Stuver; Guilherme Biro, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Jon Gallagher; Joseph Rosales, Ilie Sanchez, Nicolas Dubersarsky, Facundo Torres; Myrto Uzuni, Christian Ramirez.