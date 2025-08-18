Ruben Amorim gây thắc mắc khi chọn Altay Bayindir bắt chính trận cầu đinh MU tiếp Arsenal, vòng 1 Premier League 2025/26, trong khi Onana thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu.

Sai lầm của thủ thành Altay Bayindir tạo điều kiện cho Arsenal ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: PA

Và tâm điểm cũng nằm ở Bayindir, với sai lầm dẫn đến Arsenal có được bàn thắng duy nhất, rời sân Old Trafford với 3 điểm.

Ở tình huống cố định vào phút 13, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ đấm bóng yếu ớt từ quả phạt góc của Declan Rice tạo điều kiện cho hậu vệ Ricardo Calafiori dễ dàng đánh đầu mở tỷ số.

Dù Onana cũng không phải thực sự được tin tưởng, nhưng Ruben Amorim đã bị chất vấn việc chọn Altay Bayindir bắt chính trận MU 0-1 Arsenal, nhất lại là trận khai màn mùa giải mới Premier League.

“Andre Onana đã bình phục chấn thương, nhưng cả Altay Bayindir và Tom Heaton đều chơi rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải nên tôi đưa ra quyết định. Tôi sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất cho mỗi trận đấu.

Tôi không loại Onana khỏi đội hình MU. Vấn đề là cậu ấy mới trở lại 1 tuần, chưa có thời gian tập luyện và cũng không có trận đấu tập nào. Tôi hài lòng với cả 3 thủ môn trong đội”.

Ruben Amorim cho biết loại Onana vì chỉ mới trở lại sau chấn thương, chưa có thời gian luyện tập đủ để sẵn sàng ra sân. Ảnh: X Fabrizio Romano

Amorim lên tiếng bảo vệ Altay Bayindir: “Altay Bayindir để thua 1 bàn như vậy là vì đâu? Không có VAR, chứ nếu xem VAR thì đó phải là một pha phạm lỗi. Cậu ấy không có đủ tay để vừa bắt bóng, vừa chống lại việc bị xô đẩy,… Nhưng MU không thể thay đổi luật chơi. Chúng tôi phải thích nghi”.

Dù mU trắng tay ngày ra quân nhưng Ruben Amorim đưa ra tuyên bố lớn: “Tôi thực sự tự hào về các chàng trai. Tôi nghĩ, MU là đội chơi tốt hơn và không đáng phải chịu thua.

MU đã chơi tấn công thuyết phục hơn mùa trước. Đội chơi 1 chọi 1 trong suốt trận và chơi với áp lực cao, kiểm soát bóng rất tốt. Đội hình MU có các cầu thủ đủ sức chiến thắng bất kỳ trận đấu nào tại Premier League. Chúng tôi cần tập trung và quên đi những ồn ào. Bất kể ai ra sân, MU đều muốn giành chiến thắng”.