PSG bước vào mùa giải Ligue 1 2025/26 sau khi hoàn tất cú “ăn 5” ngoạn mục, nhưng trên sân khách lần này, đội hình của HLV Enrique cho thấy nhiều khúc mắc trong việc chuyển hóa thế trận thành bàn thắng.

Trận đấu diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian, với Nantes chủ động phòng ngự số đông và tung ra nhiều pha phản công sắc bén khi có cơ hội. PSG cầm bóng nhiều nhưng thiếu đường chuyền cuối cùng chính xác khiến hàng công của họ thường xuyên bị bẻ lại trước vùng cấm đối phương.

Niềm vui của các cầu thủ PSG với chiến thắng vất vả - Ảnh: CLB

Bước ngoặt đến ở phút 67, tiền vệ Vitinha tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân một cầu thủ Nantes đổi hướng khiến thủ môn bất lực và bóng nằm gọn trong lưới - bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phút 77, Goncalo Ramos tưởng chừng đã nhân đôi cách biệt khi dứt điểm chính xác, nhưng niềm vui của PSG bị dập tắt bởi công nghệ VAR xác định lỗi việt vị.

Dù giành trọn 3 điểm, màn trình diễn của PSG đặt ra nhiều câu hỏi cho HLV Enrique về khả năng duy trì phong độ và biến lợi thế kiểm soát bóng thành bàn thắng - bài toán cần giải khi mùa giải dài phía trước.