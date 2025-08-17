MU muốn De Gea trở lại
Trong nỗ lực cải thiện hiệu suất thủ môn để đảm bảo mùa giải thành công, MU đang xem xét về khả năng đưa David de Gea trở lại sân Old Trafford.
Kế hoạch chuyển nhượng thủ môn mới của MU không được như ý. Gigio Donnarumma đang trên đường đến với đối thủ Man City, trong khi Ruben Amorim thiếu niềm tin vào Andre Onana.
Vì vậy, các quan chức MU xem De Gea là giải pháp tình thế, sau khi chứng kiến thủ môn người Tây Ban Nha thi đấu nổi bật cùng Fiorentina – mới nhất là trận giao hữu tại Old Trafford mới đây.
The Sun cho biết, MU hy vọng có thể đạt thỏa thuận với Fiorentina về mức giá rẻ. Khi ấy, De Gea sẽ là giải pháp cho mùa giải 2025/26, trước khi Quỷ đỏ tìm kiếm thủ môn mới phục vụ dự án lâu dài.
Man City chuẩn bị đón Donnarumma
Man City vừa mở màn Ngoại hạng Anh bằng trận thắng tưng bừng 4-0 trên sân Wolves, với màn ra mắt khá ấn tượng của thủ môn James Trafford.
Dù vậy, ưu tiên của Pep Guardiola vẫn là Gigio Donnarumma – người công khai những mâu thuẫn với PSG trước trận Siêu cúp châu Âu, thắng Tottenham trên loạt luân lưu.
Man City đang mở cánh cửa để Ederson chuyển đến Galatasaray. Khi đó, Donnarumma sẽ xuất hiện kế thừa vai trò số 1 trong khung thành của thủ môn người Brazil.
Donnarumma đang háo hức gia nhập Etihad. Về phần mình, Pep Guardiola tin tưởng thủ môn người Italia sẽ giúp Man City đua tranh Champions League.
Tottenham sắp có Eze
Sau khởi đầu tốt với HLV Thomas Frank, Tottenham quyết tâm củng cố dự án mới bằng bom tấn chuyển nhượng Eberechi Eze.
Tottenham thúc đẩy đàm phán với đại diện của Eze trong tuần này. Cầu thủ 27 tuổi người Anh đã đồng ý các thỏa thuận cá nhân với Spurs.
Eze – người trước đó tưởng như gia nhập Arsenal – cũng đã thông báo với Crystal Palace về mong muốn của mình. Anh là người hùng giúp đội làm nên lịch sử với FA Cup và Siêu cúp Anh.
Tottenham vẫn đang đàm phán với Crystal Palace về mức phí và chi tiết chuyển nhượng. Spurs tự tin sẽ không có bất kỳ trở ngại nào từ người hàng xóm cùng thành phố London.
Tin vắn
- Xavi Simons im lặng trước tin đồn có Bayern Munich và Man City liên hệ. Anh vẫn đang chờ gia nhập Chelsea trong những ngày cuối chuyển nhượng mùa hè.
- Atalanta đang liên hệ với Inter Milan để chiêu mộ Nicola Zalewski, bổ sung nhân sự cho hành lang trái.
- Nottingham Forest vừa nhận được cái gật đầu của Douglas Luiz, hiện đang đàm phán bước cuối với Juventus.
- Real Madrid được cho là chuẩn bị trả 36 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của tiền vệ Angelo Stiller với Stuttgart. Anh được xem là giải pháp kế thừa Toni Kroos.
- Real Betis đang cân nhắc chiêu mộ Samuel Chukwueze của AC Milan để bổ sung hàng công, khi thương vụ Antony bế tắc.
- Fenerbahce của Jose Mourinho vừa liên hệ Arsenal để đặt vấn đề chuyển nhượng Oleksandr Zinchenko, với đề nghị 10 triệu euro.
Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng đang lôi kéo Andriy Lunin từ Real Madrid về Fenerbahce vì tham vọng vô địch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.
- Chelsea chuẩn bị gửi đề nghị đến Bayer Leverkusen về Piero Hincapie, người được chọn thay Levi Colwill chấn thương nặng.
- AC Milan và AS Roma đều đang quan tâm đến Breel Embolo, tiền đạo người Thụy Sĩ của Monaco.
- Theo báo chí Bồ Đào Nha, Newcastle đang thuyết phục Goncalo Ramos (PSG) ký hợp đồng thay thế Alexander Isak.
