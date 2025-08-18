Nguồn tin từ Italia cho hay, MU đã đồng ý bán tiền đạo bị ruồng bỏ này với giá 23 triệu euro (20 triệu bảng Anh). Thế nhưng, Sancho chưa chấp thuận các điều khoản cá nhân vì anh sẽ phải giảm lương đáng kể.

AS Roma tha thiết muốn có sự phục vụ của cầu thủ người Anh, sau khi bị đội bóng thành Manchester từ chối lời đề nghị cho mượn.

Sancho chưa sang AS Roma vì bị giảm lương đáng kể - Ảnh: F365

Hiện Jadon Sancho đã bị gạt ra khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, mức lương cao 250.000 bảng/tuần mà anh đang nhận ở Old Trafford là rào cản khiến thương vụ chưa được thông qua.

Đội bóng thủ đô Rome không thể trả mức thù lao chót vót đó, nên họ đã đề nghị Sancho ký 5 năm nhằm chia nhỏ phần thu nhập.

Hiện cá nhân cầu thủ 25 tuổi chưa chấp nhận đề nghị trên và chờ thêm sự quan tâm từ các đội bóng khác có thể đáp ứng yêu sách về lương bổng Sancho đưa ra.

Mùa trước, Sancho từng bị đẩy sang Chelsea theo dạng cho mượn. Dẫu vậy, The Blues quyết định trả 5 triệu bảng phí bồi thường để gửi lại tiền đạo cánh này cho MU.

Các báo cáo gần đây cho biết, Jadon Sancho sẵn sàng cắt giảm một nửa lương nếu quay trở lại Borussia Dortmund.

Tuy nhiên, nội bộ đội bóng nước Đức đang chia rẽ về việc rước về cầu thủ người Anh, bởi tính khí cũng như thái độ thi đấu hời hợt - yếu tố khiến Sancho bị cả MU lẫn Chelsea ruồng bỏ.