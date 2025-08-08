Đội bóng thành Manchester đã liên lạc Brighton để tìm hiểu các điều kiện cho một thỏa thuận dành cho Baleba hè này.

Tiền vệ trẻ người Cameroon vừa trải qua mùa giải 2024/25 ấn tượng trong màu áo Seagulls. Carlos Baleba ra sân 34 trận tại Ngoại hạng Anh, ghi được 3 bàn thắng.

Brighton yêu cầu mức phí 104 triệu bảng cho Baleba - Ảnh: S.B

Sau các động thái chiêu mộ Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon và Benjamin Sesko, mức chi tiêu của Quỷ đỏ có thể vượt qua con số 300 triệu bảng Anh nếu họ rước về Baleba.

Theo ESPN, tiền vệ trẻ đầy tiềm năng này được Brighton định giá lên tới 120 triệu euro (tương đương 104 triệu bảng Anh).

Trước đó, The Athletic cho rằng, thương vụ Baleba khó xảy ra trừ khi MU đảm bảo thanh lý được loạt người thừa Antony, Jadon Sancho, Garnacho và Malacia.

Hiện Baleba vẫn còn thời hạn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân Amex, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Nhận thấy sự quan tâm từ MU, anh khá hào hứng chuyển nhượng.

Thủ thành Andre Onana sắm thêm vai trò "điệp viên", ra sức gọi điện thuyết phục đàn em đồng hương gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Hiện Ruben Amorim có Casemiro, Manuel Ugarte, Toby Collyer, Kobbie Maino và Bruno Fernandes đều đá được vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3.

Tuy nhiên, nhà cầm quân Bồ Đào Nha vẫn mong muốn nâng cấp tuyến giữa, với một tiền vệ mới năng động, mạnh về thể chất và có khả năng kéo bóng tốt như Baleba.