MU chuẩn bị mua Donnarumma

Hàng công đã hoàn tất và giờ là lúc MU chuẩn bị bước tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng để bổ sung hàng thủ – với mục tiêu quan trọng Gigio Donnarumma.

Giờ là lúc MU dứt điểm Donnarumma. Ảnh: Imago

The Sun đưa tin, MU đang đứng trước cơ hội lớn để đưa thủ môn vô địch Champions League về Old Trafford trong 3 tuần cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Donnarumma và PSG không có tiếng nói chung trong việc gia hạn. Dù thủ môn người Italia muốn ở lại, nhưng CLB thủ đô Paris đã có giải pháp thay thế anh là Lucas Chevalier – giá 40 triệu euro từ Lille.

PSG không muốn để Donnarumma ra đi tự do. Vì vậy, MU tự tin chuẩn bị cho thương vụ có giá trị khoảng 30 triệu euro.

Chelsea chiêu mộ Araujo

Chấn thương của Levi Colwill buộc Chelsea phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng, tăng cường thêm trung vệ chất lượng để bước vào mùa giải mới.

Chelsea lên kế hoạch ký nhanh Araujo. Ảnh: Imago

Mục tiêu mà bộ phận thể thao Chelsea nhắm đến là Ronald Araujo – người vừa thay Ter Stegen tạm thời làm đội trưởng Barcelona.

Trên thực tế, dù là đội trưởng và Inigo Martinez sang Al Nassr, nhưng Araujo khó được đá chính ở Barca. Hansi Flick có thể chọn Eric Garcia đá cặp Pau Cubarsi, hoặc kéo Jules Kounde trở lại vai trò trung vệ.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Chelsea dự định gửi đến Barca lời đề nghị 50 triệu euro để đưa trung vệ người Uruguay về sân Stamford Bridge.

Gundogan rời Man City

Ilkay Gundogan được cho là đang trên đường rời Man City ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Gundogan có ý định rời Man City trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: MCFC

Theo các nguồn tin từ Anh, cựu tuyển thủ Đức có kế hoạch trở về quê gốc Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng, nơi Galatasaray dành cho anh bản hợp đồng hấp dẫn.

Sau khi trở lại Man City từ Barcelona, Gundogan không hoàn toàn ổn định. Anh xem xét chia tay sân Etihad như một lựa chọn tốt cho các bên.

Pep Guardiola muốn giữ Gundogan nhưng tôn trọng lựa chọn của anh. Để thay thế cầu thủ 34 tuổi này, Man City nhắm đến Camavinga của Real Madrid – người cũng được Bayern Munich quan tâm.