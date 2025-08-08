Tin tức về chuyển nhượng 8/8: MU chuẩn bị dứt điểm Gigio Donnarumma, Chelsea chiêu mộ Ronald Araujo, Ilkay Gundogan muốn rời Man City.
MU chuẩn bị mua Donnarumma
Hàng công đã hoàn tất và giờ là lúc MU chuẩn bị bước tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng để bổ sung hàng thủ – với mục tiêu quan trọng Gigio Donnarumma.
The Sun đưa tin, MU đang đứng trước cơ hội lớn để đưa thủ môn vô địch Champions League về Old Trafford trong 3 tuần cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Donnarumma và PSG không có tiếng nói chung trong việc gia hạn. Dù thủ môn người Italia muốn ở lại, nhưng CLB thủ đô Paris đã có giải pháp thay thế anh là Lucas Chevalier – giá 40 triệu euro từ Lille.
PSG không muốn để Donnarumma ra đi tự do. Vì vậy, MU tự tin chuẩn bị cho thương vụ có giá trị khoảng 30 triệu euro.
Chelsea chiêu mộ Araujo
Chấn thương của Levi Colwill buộc Chelsea phải thay đổi kế hoạch chuyển nhượng, tăng cường thêm trung vệ chất lượng để bước vào mùa giải mới.
Mục tiêu mà bộ phận thể thao Chelsea nhắm đến là Ronald Araujo – người vừa thay Ter Stegen tạm thời làm đội trưởng Barcelona.
Trên thực tế, dù là đội trưởng và Inigo Martinez sang Al Nassr, nhưng Araujo khó được đá chính ở Barca. Hansi Flick có thể chọn Eric Garcia đá cặp Pau Cubarsi, hoặc kéo Jules Kounde trở lại vai trò trung vệ.
Theo báo chí Tây Ban Nha, Chelsea dự định gửi đến Barca lời đề nghị 50 triệu euro để đưa trung vệ người Uruguay về sân Stamford Bridge.
Gundogan rời Man City
Ilkay Gundogan được cho là đang trên đường rời Man City ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
Theo các nguồn tin từ Anh, cựu tuyển thủ Đức có kế hoạch trở về quê gốc Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng, nơi Galatasaray dành cho anh bản hợp đồng hấp dẫn.
Sau khi trở lại Man City từ Barcelona, Gundogan không hoàn toàn ổn định. Anh xem xét chia tay sân Etihad như một lựa chọn tốt cho các bên.
Pep Guardiola muốn giữ Gundogan nhưng tôn trọng lựa chọn của anh. Để thay thế cầu thủ 34 tuổi này, Man City nhắm đến Camavinga của Real Madrid – người cũng được Bayern Munich quan tâm.
Tin vắn
- Tottenham đưa ra đề nghị 40 triệu euro cho Nico Paz, thay James Maddison chấn thương dài hạn. Tuy vậy, Como đã từ chối.
- Zachary Athekameđã yêu cầu lãnh đạo Young Boys cho phép anh chuyển sang AC Milan. Hậu vệ phải 20 tuổi này hy vọng Serie A giúp anh trưởng thành để được cùng Thụy Sĩ dự World Cup 2026.
- CLB Monterrey mà Sergio Ramos đang thi đấu vừa liên hệ Atletico Madrid về tiền đạo Antoine Griezmann. Đại diện bóng đá Mexico sẵn sàng trả phí chuyển nhượng 18-20 triệu euro.
- Trong khi Barcelona chưa thể đăng ký thủ môn mới, Inaki Pena – người duy nhất được La Liga công nhận hiện khỏe mạnh – có ý định gia nhập Como của Cesc Fabregas.
- Girona đàm phán ký Cengiz Under của Fenerbahce. Tiền đạo 28 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ không nằm trong kế hoạch của Jose Mourinho.
- Báo Italia đưa tin, Fiorentina nâng giá trung vệ trẻ Pietro Comuzzo lên 40 triệu euro, sau khi MU, Sunderland và Bournemouth cùng đặt vấn đề chuyển nhượng.
- Sau khi đạt thỏa thuận ký Inigo Martinez, Al Nassr chuẩn bị cho thương vụ mua Yoane Wissa từ Brentford.
- Real Madrid và Gonzalo Garcia đã đồng ý gia hạn hợp đồng, có thời hạn đến 2030 cùng điều khoản phá vỡ lên đến 1 tỷ euro.