Lisandro Martinez lĩnh thẻ đỏ trực tiếp ở phút 56, vì hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin.

Ban đầu, trọng tài Paul Tierney bỏ lỡ tình huống, nhưng trọng tài phòng VAR John Brooks đã khuyên Tierney nên tham khảo màn hình để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Lisandro Martinez - Ảnh: Alamy

HLV Michael Carrick cho biết, câu lạc bộ sẽ nộp đơn kháng cáo và gọi đây là "quyết định gây sốc".

Thẻ đỏ trực tiếp của Licha vì "hành vi bạo lực" đồng nghĩa với việc anh sẽ phải chịu án treo giò ba trận, ở chuyến làm khách Chelsea và các trận sân nhà gặp Brentford, Liverpool.

Michael Carrick cho rằng tình huống của Martinez dẫn đến chiếc thẻ đỏ "thực sự đáng lo ngại".

Ông tỏ ra bức xúc: "“Lisandro Martinez không hề giật hay kéo tóc đối thủ. Không có hành vi hung hăng nào ở đây cả.

Cậu ấy chỉ định túm áo và vô tình chạm vào tóc Dominic Calvert-Lewin khiến búi tóc bị tuột ra. Kết quả là bị trọng tài rút thẻ đỏ.

Khi một thẻ đỏ được rút ra như vậy thì cũng nên cẩn thận suy xét xem trận đấu sẽ đi theo hướng thế nào. Một quyết định hoàn toàn gây sốc và nực cười”.

* Đăng Dương