Điều mà người hâm mộ Bournemouth không chờ đợi đã trở thành hiện thực: Andoni Iraola sẽ không tiếp tục dẫn dắt CLB từ mùa giải tới.

Bournemouth xác nhận: “Andoni Iraola sẽ rời đội vào cuối mùa 2025/26, khép lại hành trình 3 năm thành công tại bờ biển phía Nam”.

CLB tri ân: “Ông đóng vai trò then chốt trong việc định hình bản sắc của đội bóng tại Premier League, được ghi nhận rộng rãi nhờ phong cách chơi bóng tiến bộ và cam kết phát triển cả các tài năng trẻ lẫn cầu thủ giàu kinh nghiệm”.

Iraola chia tay Bournemouth khi kết thúc mùa giải. Ảnh: AFCB

Sau 15 tháng đàm phán – quãng thời gian Bournemouth làm mọi cách để giữ chân một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử CLB, khi hợp đồng của ông hết hạn vào ngày 30/6 – chiến lược gia Tây Ban Nha quyết định khép lại chặng đường của mình.

Tuy vậy, sự ra đi này không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa đôi bên. CLB khẳng định hai phía luôn tôn trọng nhau trong suốt quá trình thương thảo và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông cùng gia đình.

Giờ đây, nhiều lựa chọn mở ra cho Iraola trong sự nghiệp cầm quân. Một trong những thông tin được nhắc đến nhiều nhất là khả năng ông tiếp tục làm việc ở Premier League.

Trong những tháng vừa qua, Iraola được cho là có những liên hệ với MU, đội bóng hiện do Michael Carrick tạm quyền.

Gần đây, sau trận thua Fulham, mặc dù vẫn còn nhiều cơ hội giành vé dự Champions League, nhưng vị thế của Carrick trong giới chủ MU đã giảm đi rất nhiều.

Ngược lại, Iraola càng trở nên “đắt giá” khi giúp Bournemouth thắng Arsenal – chiến thắng thứ 3 trong 4 trận gần đây của họ trước “Pháo thủ” tại Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, trong 3 năm dưới thời Iraola, Bournemouth cũng từng 2 lần đánh bại MU tại Old Trafford, thắng Man City, và mùa này còn vượt qua cả Liverpool.

Iraola muốn tập trung vào việc giúp Bournemouth giành vé dự cúp châu Âu, trước khi đưa ra lựa chọn tương lai. Chelsea cũng đang cạnh tranh MU để có chữ ký HLV người xứ Basque.