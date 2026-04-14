Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (14/4), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Dự báo, từ đêm 16-17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc mưa giông hạ nhiệt. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, đây là giai đoạn chuyển mùa tại các tỉnh miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Do đó, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa giông sau nắng nóng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nắng nóng vẫn phủ khắp các khu vực trên cả nước

Trước khi không khí lạnh tràn về, hầu khắp các khu vực trên cả nước vẫn tiếp tục hứng chịu nắng nóng đến nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dù đỉnh điểm của đợt nắng nóng đã đi qua, nhưng nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao do tác động của lượng nhiệt tích tụ lâu ngày.

Cụ thể, trong 2 ngày tới (15-16/4), khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Đáng lưu ý, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm mưa giông, nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc; ở các khu vực còn lại có khả năng dịu dần.

Miền Bắc mưa mát khoảng 3-4 ngày

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh tác động khiến miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác từ đêm 16-17/4 và từ chiều tối 18-20/4, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ ngày 15-21/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, mưa rào và giông xuất hiện với tần suất tăng dần. Trong những ngày có mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, từ 15/4, nhiệt độ giảm dần. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, nền nhiệt Hà Nội sẽ dịu dần từ ngày 15/4. Đặc biệt, vào cuối tuần này (thứ Bảy), những cơn mưa giông sẽ giúp giải nhiệt mạnh mẽ, đưa nhiệt độ cao nhất xuống mức 29 độ. Thủ đô sẽ tận hưởng bầu không khí mát mẻ với mức nhiệt duy trì từ 30-31 độ trong khoảng 3-4 ngày sau đó, trước khi đón một đợt tăng nhiệt mới.

Ngoài ra, thời kỳ từ đêm 16-22/4, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng giảm nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày 15-17/4 chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.