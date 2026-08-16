Trong Mùa hè năm ấy tập 5 lên sóng tối 17/8, Khánh (Long Vũ) muốn làm kệ sách để tặng Phương (Lưu Ly) nhưng không dám nói với cô bạn mà tìm đến Ly (Nguyễn Trinh) để dò hỏi. Khi Ly bày tỏ mong muốn mình có một chiếc kệ lớn hơn, Khánh lập tức ra giá khiến Ly tủi thân vì cậu bạn quá thiên vị. "Khánh đối xử phân biệt với bạn gái như thế mà được à", Ly nói. Khánh lập tức an ủi cô bạn rằng Ly sẽ có phần và nhắn cô phải giữ bí mật chuyện này.

Ở diễn biến khác, Phương đưa cho bà Ngọc (Vân Dung) chiếc phong bì bà Liên (Hồng Hạnh) thưởng cho mình vì kèm Khánh học tốt. Thấy quá nhiều tiền, bà Ngọc nói sẽ mang sang nhà trả lại cho mẹ Khánh. Khi hàng xóm khuyên cho bọn trẻ yêu nhau, bà Ngọc nói Phương và Khánh chơi với nhau từ mầm non nên thân thiết chứ không có chuyện yêu đương. Bà Ngọc cũng không bằng lòng với quan điểm Phương và Khánh sau này về một nhà đồng nghĩa với gia đình cô bé được xoá nợ. Bà cũng không thích lôi bọn trẻ vào chuyện nợ nần của bố mẹ nên đuổi khách về.

Trong khi đó, Phương ngày càng cảm nắng Khánh, nhất là sau khi nghe cậu bạn đàn hát tỏ tình với mình. Cuối cùng đôi bạn cùng lớp đã dành cho nhau nụ hôn đầu đời trong không gian lãng mạn. Chuyện tình cảm của Khánh và Ly diễn biến ra sao? Chi tiết tập 5 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối 17/8 trên VTV3.

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