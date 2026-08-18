Trong Mùa hè năm ấy tập 6 lên sóng tối 18/8, thấy Phương (Lưu Ly) tận tình chăm sóc vết thương cho Tùng Jun (Hà Thành), Khánh (Long Vũ) ghen ra mặt. "Đã yếu còn ra gió, cứ đâm đầu vào gió làm gì", Khánh mát mẻ. Song Tùng Jun đáp một cách vui vẻ: "Vì Phương kể cả ra gió cũng được".

Ngoại trừ Khánh, hành động của Tùng khi bảo vệ Phương được nhóm bạn tán dương. Khánh xin lỗi vì đoạn video quay mình trêu Phương lúc tập kịch bị phát tán lên mạng. Khánh nói vì chơi với nhau từ nhỏ nên đôi khi quên mất Phương là con gái mà nói những lời không vừa tai. "Bọn mình là bạn thân tôi không để ý đâu, đừng có lo", Phương nói.

Ở diễn biến khác, Khánh quyết định đi tìm Thúy để dằn mặt, nói cô nên dạy lại bạn trai, đừng để đàn em đến tìm Phương quấy rầy. Thúy giải thích đã chia tay bạn trai và gã tưởng Phương hẹn hò với Khánh nên đến để rình mò. Khánh cũng tình cờ phát hiện vết bầm tím trên tay Thúy vì bị bạn trai cũ bạo hành. Lúc này Thúy lợi dụng tình hình để nắm tay Khánh nên cậu rất khó chịu, đề nghị Thúy buông tay mình ngay lập tức.

Ở diễn biến khác, đám bạn cùng đến thăm bố Thúy và thấy Tùng Jun đã tới đó từ lúc nào và Khánh tỏ rõ sự khó chịu. Phương cũng ghen ra mặt, nhắc nhở Khánh nói nhỏ hơn với lý do đây là bệnh viện chứ không phải trường múa của Thúy. Nhân cơ hội này Tùng Jun ra giúp Phương lấy đồ ăn cho bố. Thấy cảnh chướng mắt, Khánh vội xin phép về trước.

Phương và Khánh sẽ giải quyết mâu thuẫn ra sao? Chi tiết tập 6 Mùa hè năm ấy lên sóng 20h tối 18/8 trên VTV3.

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