Một người dân cho biết, năm 2003, ông được đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng giao đất làm nhà ở. Sau đó, thửa đất được chuyển nhượng bằng giấy tay cho người khác vào năm 2005. Từ đó tới nay, chủ mới sử dụng thửa đất để trồng hoa màu.

Năm 2016, khu đất được bàn giao về địa phương quản lý. Người đàn ông băn khoăn không biết người nhận chuyển nhượng có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không. Nếu thửa đất được cấp sổ đỏ thì mục đích sử dụng được xác định là đất ở hay đất nông nghiệp?

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do đây là vụ việc cụ thể nên việc cấp sổ đỏ phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và quy định tại địa phương. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành đã có quy định nguyên tắc để xem xét.

Theo Điều 137 Luật Đất đai 2024, một trong các loại giấy tờ làm căn cứ cấp sổ đỏ là giấy tờ do đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ, chiến sĩ làm nhà ở, nếu việc giao đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm đó.

Đáng chú ý, pháp luật cũng cho phép cấp sổ đỏ trong trường hợp giấy tờ đứng tên người khác nhưng có kèm theo giấy tờ chuyển nhượng, kể cả chưa thực hiện thủ tục sang tên, với điều kiện việc sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp và phát sinh trước thời điểm luật có hiệu lực.

Như vậy, nếu việc giao đất ban đầu đúng quy định và có giấy tờ chuyển nhượng giữa hai bên (dù là giấy viết tay), người đang sử dụng đất có thể được xem xét cấp sổ đỏ.

Về việc cấp sổ đỏ với mục đích đất ở hay đất nông nghiệp, cơ quan chức năng cho biết điều này phụ thuộc vào hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch và hồ sơ cụ thể tại địa phương.

Trường hợp đất được công nhận là đất ở, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, bao gồm nộp tiền sử dụng đất.

Nếu được xác định là đất nông nghiệp, việc cấp sổ đỏ cũng phải căn cứ vào điều kiện cụ thể, trong đó có yếu tố đối tượng sử dụng đất và quy định liên quan đến giao đất nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn cụ thể và giải quyết theo đúng quy định.

Thực tế cho thấy, với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay từ nhiều năm trước, việc được cấp sổ đỏ hay không phụ thuộc lớn vào tính pháp lý của nguồn gốc đất, giấy tờ chuyển nhượng và tình trạng sử dụng đất trên thực tế.