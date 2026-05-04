Bà N.T.H. cho biết, năm 2019, gia đình bà được địa phương hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Nay có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), bà liên hệ chính quyền thì được thông báo không còn lưu hồ sơ giao đất, gia đình cũng không có quyết định giao đất nên gặp vướng mắc trong thủ tục.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, pháp luật đất đai hiện hành vẫn có cơ chế xử lý đối với trường hợp bị thất lạc giấy tờ.

Cụ thể, khoản 7 Điều 137 Luật Đất đai 2024 quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nếu có bản sao giấy tờ về việc Nhà nước giao đất hợp pháp trước khi luật có hiệu lực, nhưng bản gốc đã bị mất và cơ quan nhà nước không còn lưu trữ hồ sơ, thì vẫn được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Các giấy tờ này được quy định tại khoản 4 Điều 137, là căn cứ để cơ quan chức năng thẩm tra, giải quyết.

Trong trường hợp không có bất kỳ giấy tờ nào hoặc phát sinh tranh chấp, người dân có quyền khiếu nại về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai 2024.

Trên cơ sở kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền, việc giao đất và cấp sổ đỏ sẽ được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân căn cứ các quy định nêu trên để liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục theo đúng quy định.