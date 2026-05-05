Khi muốn sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tặng cho con, người này cần làm những thủ tục gì?

Trả lời về trường hợp này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ cũng như các quy định do địa phương ban hành để xem xét, giải quyết. Do không có đầy đủ thông tin, Bộ không thể đưa ra kết luận chi tiết cho từng trường hợp.

Tuy nhiên, cơ quan này nêu rõ một số nguyên tắc pháp lý để người dân tham khảo.

Theo quy định tại Nghị định số 151/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 49/2026), trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/8/2024, mà thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì có thể được xem xét giải quyết nếu có một trong các loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận đã cấp cho thửa đất kèm theo giấy tờ chuyển nhượng, hoặc hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất được lập theo quy định.

Điều này mở ra cơ sở pháp lý cho các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong quá khứ, nếu đáp ứng điều kiện và không phát sinh tranh chấp.

Về trình tự, thủ tục cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thuộc thẩm quyền quy định của UBND cấp tỉnh, căn cứ theo Nghị định số 49/2026.

Do đó, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Việc hoàn thiện thủ tục pháp lý không chỉ đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất mà còn là điều kiện cần thiết khi thực hiện các giao dịch như tặng cho, thừa kế trong tương lai.