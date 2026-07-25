Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 2 Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Cụ thể, đến 13h ngày 25/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 2 Noul, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8m. Biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
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Trung Bộ và Nam Bộ mưa giông, cục bộ mưa lớn, đề phòng lốc, sét
Chiều nay (25/7), khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 13-15h có nơi trên 40mm như các trạm: Đồi 95 (Tây Ninh) 65.4mm, Đắk Gằn 3 (Lâm Đồng) 57.8m, Chợ Bưng (Đồng Tháp) 50.8mm, Hồng Vân (TP Huế) 41.8mm. Phước Thành (TP Đà Nẵng) 41.6mm, Cao Quảng (Quảng Trị) 41.4mm,…
Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, cây cối, nhà cửa và hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.