Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 60-65%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Hà Nội nắng nóng kéo dài. Ảnh: Thạch Thảo

Sang ngày 10/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La), từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 14-15/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/8, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 35-36 độ; phía Bắc, phía Nam và phía Tây 34-35 độ.

Đêm 9 và ngày 10/8, Hà Nội không mưa, ngày tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, thấp nhất 26-29 độ. Dự báo, đợt nắng nóng này tại Hà Nội có thể kéo dài đến ngày 14/8.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra nắng nóng, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều (thời điểm nắng nóng đạt cường độ gay gắt nhất).

Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ so với nhiệt độ dự báo tùy thuộc vào điều kiện bề mặt (bê tông, nhựa đường) và độ ẩm.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối duy trì có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 9/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Đông chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.