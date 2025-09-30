Đại diện Vietnam Airlines cho biết, nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Nội Bài của hãng buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, bay chờ hoặc hạ cánh tại sân bay khác như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng… để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

90 chuyến bay bị ảnh hưởng sau cơn mưa kéo dài ở Hà Nội ngày 30/9. Ảnh: VNA

Thống kê của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho thấy, đến 15h ngày 30/9, đã có 53 chuyến bay đến Nội Bài phải bay vòng chờ, 37 chuyến bay khác phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị.

Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ sân bay Nội Bài trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin về lịch bay trên website và Fanpage của hãng.

Ngoài ra, trong suốt hành trình bay, hành khách luôn tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên, đặc biệt thắt chặt dây an toàn khi có tín hiệu bật sáng và trong suốt thời gian bay khi được khuyến cáo.