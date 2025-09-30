Sáng 30/9, trước tình trạng mưa lớn gây ngập cục bộ ở Hà Nội, thông tin CSGT cấm đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng (đoạn qua Bến xe Mỹ Đình) đã lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Thay vì cấm đường, lực lượng CSGT đã lập tức có mặt tại các điểm ngập để điều tiết, phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển, phòng tránh các điểm ngập úng nguy hiểm.

Đường Châu Văn Liêm bị ngập úng vào sáng 30/9. Ảnh: Đình Hiếu

Phòng CSGT, Công an Hà Nội khuyến cáo, khi tham gia giao thông trong mưa bão, người dân cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi đi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn qua suối, qua ngầm tràn hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào tuyến đường ngập, nhất là xe máy, các loại ô tô gầm thấp, có khả năng chết máy cao.