Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (20/12), các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, một số nơi có mưa lớn cục bộ.

Dự báo từ đêm nay đến ngày mai (21/12), khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Miền Trung có đợt mưa lớn. Ảnh minh họa: TTXVN

Lượng mưa phổ biến ở các khu vực này từ 10-30mm, có nơi mưa lớn trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ trong đêm nay và ngày mai ở các tỉnh, thành trên có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, từ 22-30/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai vẫn có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.