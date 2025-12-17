Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, hiện nay (17/12), không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông đang hoạt động, sau suy yếu. Từ khoảng 20-21/12, không khí lạnh được tăng cường trở lại và 24-25/12 tăng cường yếu lần nữa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu, kết hợp rãnh gió tây trên cao nên hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Miền Bắc còn nhiều đợt rét đậm, rét hại trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cũng trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và có nơi có giông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm trời lạnh.

Trong thời kỳ 1 tuần tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ cũng dự báo, từ 18-20/12, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa, rét về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều.

Khoảng ngày 21/12, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng. Khoảng 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại. Thời tiết Hà Nội mưa rét dịp Giáng sinh.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết năm 2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng gây các đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong các tháng chính của mùa đông (tháng 1-2/2026), miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng; cần đề phòng sương muối và băng giá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.