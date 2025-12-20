Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 20/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất 25-26 độ; đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 14 độ.

Khoảng đêm 20-21/12, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng.

Thời tiết Hà Nội có thể nắng ấm vào trưa và chiều, rét về đêm và sáng. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/12, sáng sớm có sương mù, trưa hửng nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 25 độ, giảm 2 độ so với hôm qua.

Do bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày 21/12, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, rét về đêm và sáng. Sau thời gian này, Hà Nội không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, rét về đêm và sáng. Khoảng 24-25/12, khu vực này tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm thêm.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn xuất hiện mưa rào rải rác; từ đêm 20/12 có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.