Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 19/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét.

Dự báo, khoảng đêm 20-21/12, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét về đêm và sáng; trưa và chiều có lúc nắng ấm.

Thời tiết miền Bắc nắng ấm trước khi đón tiếp đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 19/12, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều nắng ấm, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, cao nhất 25 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-18 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.