Ngày 21/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn ngập sâu do nước lũ dâng. Đơn vị này đang triển khai điều tiết giao thông để giảm tải điểm tắc nghẽn tại khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả.

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hoà ùn tắc kèo dài. Ảnh: X.N

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, khu vực phía Bắc đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk đang bị ngập sâu, không bảo đảm an toàn, nên các phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc buộc phải dừng lại tại phía Nam đèo.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1 tăng cao khiến dòng xe bị kẹt kéo dài; đến trưa, tình trạng ùn tắc đã lên tới khoảng 20km. Không chỉ quốc lộ 1, các phương tiện di chuyển trên tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang cũng phải dồn về hầm đèo Cả, dẫn đến cảnh ùn ứ tương tự.

Lực lượng CSGT tiếp đồ ăn, nước uống cho tài xế mắc kẹt trên quốc lộ 1. Ảnh: X.N

Đại diện Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT Công an tỉnh) thông tin, đơn vị này đang phối hợp với phía Đắk Lắk để điều tiết giao thông, tránh ùn ứ tập trung vào một khu vực. Trạm đã cử tổ trực chốt yêu cầu lái xe quay về Nha Trang hoặc tạm dừng tại khu vực Ninh Hòa. Đồng thời, CSGT huy động tối đa lực lượng tiếp tế đồ ăn, nước uống cho các tài xế bị mắc kẹt.