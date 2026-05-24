Khi tỷ phú Anand Ahuja mua một biệt thự khổng lồ ở Notting Hill - khu nhà giàu ở London với giá 21 triệu bảng Anh (hơn 744 tỷ đồng) vào năm 2023, những người hàng xóm không thấy có gì đáng lo ngại. Sự xuất hiện của các chủ sở hữu giàu có vốn không hiếm tại Notting Hill, phía tây London (Anh).

Tuy nhiên, sau khi tiếp quản căn biệt thự, vợ chồng tỷ phú đã trình kế hoạch cải tạo quy mô lớn. Theo hồ sơ được công bố, phần lớn nội thất bên trong sẽ được tháo dỡ để cải tạo toàn diện, trong khi những bức tường mặt ngoài của công trình vẫn được giữ nguyên. Dự án còn bao gồm hồ bơi ngầm và sân bóng rổ dưới lòng đất.

Các cư dân sống tại tòa nhà Hillcrest nằm sát khu biệt thự cho biết họ từng nghĩ chỉ phải chịu ảnh hưởng tạm thời từ tiếng ồn và công trường thi công. Nhưng tranh cãi bắt đầu nảy sinh khi thông qua một công ty, gia đình tỷ phú mua lại loạt căn hộ trong tòa nhà.

Được biết, họ mua lại 5 trong số 23 căn hộ ở tòa Hillcrest, với giá 4 triệu bảng Anh (141,7 tỷ đồng). Một số người dân trong tòa nhà cho rằng tỷ phú mua để làm nhà ở cho những người giúp việc trong biệt thự, theo MSN.

Công ty nói trên cũng mua lại gara chung của tòa nhà, làm dấy lên lo ngại nơi này sẽ được dùng để phục vụ bộ sưu tập xe hơi của tỷ phú.

"Chúng tôi đang chuyển từ sống trong một cộng đồng sang trọng sang khu nhà ở cho người giúp việc", một cư dân tòa Hillcrest phàn nàn.

Một số người dân cũng bày tỏ lo ngại việc sở hữu nhiều căn hộ có thể giúp phía tỷ phú gia tăng ảnh hưởng trong ban quản trị tòa nhà, từ đó tác động đến các quyết định liên quan đến việc cải tạo khu biệt thự.

“Chúng tôi cảm thấy bị đe dọa chỉ vì họ quá quyền lực. Cộng đồng ở đây từng rất gắn bó, nhưng giờ mọi thứ đang thay đổi", một cư dân chia sẻ.

"Trước đây luôn có những quy tắc chung về cách cải tạo và sinh hoạt trong khu dân cư. Nhưng giờ mọi thứ dường như không còn được tôn trọng", một cư dân khác nói.

Một số cư dân còn cáo buộc họ bị gây áp lực sau khi lên tiếng phản đối dự án. Theo lời kể, trong cuộc gặp với đại diện công ty, họ được cảnh báo rằng nếu “làm lớn chuyện”, các căn hộ có thể sẽ được sử dụng làm “nhà ở xã hội”.

Dẫu vậy, không phải cư dân nào cũng phản đối. Một số người cho rằng đây đơn thuần là “một phần của cuộc sống ở London”, nơi có nhiều dự án xa xỉ và các cuộc tranh chấp giữa giới siêu giàu với cộng đồng dân cư không còn hiếm gặp.

Ngoài bất động sản tại London, vợ chồng tỷ phú Anand Ahuja còn sở hữu nhà riêng ở Delhi, Mumbai cùng nhiều tài sản giá trị khác.