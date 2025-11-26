9 năm nằm kho vì thi hành án, xe hỏng hóc nặng

Mới đây, kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ câu chuyện tiếp nhận một chiếc Toyota Camry được mang đến sửa chữa, phục hồi tại gara của anh. Khi đến, chiếc xe vẫn còn dấu vết tem niêm phong từ năm 2016 do liên quan đến việc thi hành án.

Chiếc Toyota Camry màu đen được chủ xe đưa đến gara của kỹ sư Lê Văn Tạch vào tuần trước. Ảnh NVCC

Chia sẻ về "ca bệnh" đặc biệt này, anh Tạch cho biết, xe được chủ nhân để trong kho từ năm 2016 đến nay chưa đi. Khi được cứu hộ đến gara trên xe cẩu, xe vẫn còn dấu vết niêm phong của cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

"Xe đến gara chúng tôi trong tình trạng hư hỏng do quá lâu không sử dụng. Phần điện bị chuột cắn 'tan nát', phần gầm bệ bị han gỉ, hỏng hóc nhiều, các phần liên quan cao su như các khớp càng A, thanh giằng, lốp... bị hỏng nặng. Dự kiến thời gian khắc phục sẽ hết vài tuần với chi phí không nhỏ", kỹ sư Lê Văn Tạch chia sẻ với VietNamNet.

Chiếc xe đến gara trong tình trạng hư hỏng nặng do quá lâu không sử dụng. Ảnh NVCC

Ngoài những lo ngại liên quan đến kỹ thuật sau thời gian dài “đắp chiếu”, điều khiến chủ gara trăn trở và cũng là nỗi bận tâm lớn của chính chủ xe là việc đưa xe đi đăng kiểm.

Theo quy định, khi chiếc Toyota Camry được đưa trở lại lưu thông, mọi hạng mục kỹ thuật đều phải đạt yêu cầu về an toàn, từ hệ thống phanh, treo, khí thải đến các tiêu chí về ngoại thất, đèn chiếu sáng... Ngoài ra, nhiều ý kiến lo ngại, chiếc xe có thể phải đóng phí sử dụng đường bộ trong tới 9 năm dù không hề lăn bánh.

Trên trang cá nhân, kỹ sư Lê Văn Tạch viết: "Để chiếc xe vận hành ổn định và an toàn sẽ tốn một khoản tiền lớn, nhưng sau đó để được lăn bánh ngoài đường thì chủ xe sẽ phải nộp một khoản tiền không nhỏ nữa cho phí đường bộ mặc dù hơn 9 năm qua xe không hề được lăn bánh trên đường. Đó là điều rất vô lý".

Trước dòng trạng thái của kỹ sư Lê Văn Tạch, nhiều người đã bày tỏ băn khoăn về tình huống này. Xe buộc phải nằm trong kho trong thời gian dài do liên quan thi hành án. Đến nay, nếu nghĩa vụ thi hành án đã xong, xe được trao trả cho chủ xe thì chiếc xe sẽ được lưu thông hợp pháp.

Tuy nhiên, một chiếc xe bình thường muốn lưu thông sẽ phải phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế phí và thủ tục đăng kiểm đúng thời hạn. Với mức phí đường bộ hiện hành, nếu bị truy thu do 9 năm không làm thủ tục đăng kiểm, đóng phí đúng thời hạn, nhiều người lo lắng chiếc Camry có thể bị truy thu khoản tiền lớn lên đến gần 15 triệu đồng.

Xe không sử dụng có lý do chính đáng có thể được miễn phí đường bộ

Theo quy định, phí sử dụng đường bộ (hay còn gọi là phí đường bộ) là khoản tiền mà chủ phương tiện cơ giới đường bộ phải nộp hằng năm khi đi đăng kiểm, nhằm góp phần duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông.

Loại phí này thường được đơn vị đăng kiểm thu trước theo chu kỳ tương ứng với chu kỳ kiểm định của xe (6 tháng, 12 tháng hoặc 24 tháng).

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, các quy định về thu phí sử dụng đường bộ của xe cơ giới được thực hiện theo Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ (Nghị định 90), có hiệu lực từ 1/2/2024.

Đối với ô tô con, chu kỳ 6 tháng có mức phí sử dụng đường bộ là 780 nghìn đồng, 12 tháng là 1,56 triệu đồng, 18 tháng là 2,28 triệu đồng và 24 tháng là 3 triệu đồng. Nếu số phí đã nộp ngắn hơn so với thời gian đăng kiểm, chủ xe sẽ phải nộp bổ sung phần còn thiếu ở lần đăng kiểm sau.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chủ xe cũng bị thu hoặc truy thu khoản tiền này. Trong một số trường hợp cụ thể, chủ xe không phải nộp, sẽ được khấu trừ hoặc hoàn trả phí đường bộ nếu đã đóng trước đó.

Cụ thể, theo khoản 2, Điều 2 Nghị định 90, xe ô tô không phải chịu phí sử dụng đường bộ trong 8 trường hợp gồm: Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai; Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên; Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên; Xe ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ; chỉ sử dụng trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng); Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên; Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Như vậy, với những trường hợp phương tiện vì một lý do chính đáng hoặc bất khả kháng nào đó không thể tham gia giao thông công cộng sẽ không phải nộp phí đường bộ. Số tiền đã nộp trước đó (nếu có) sẽ được trả lại hoặc khấu trừ ở lần nộp tiếp theo.

Xe bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký là một trong những trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Cũng theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, trường hợp xe ô tô bị mất trộm hoặc bị tịch thu do là vật chứng của các vụ án thì đơn vị đăng kiểm sẽ căn cứ vào xác nhận từ phía cơ quan công an hoặc phán quyết của toà án, cơ quan thi hành án để khấu trừ phí sử dụng đường bộ phù hợp.

"Khi đến cơ quan đăng kiểm, chủ xe phải cung cấp Biên bản bàn giao tài sản do công an hoặc cơ quan thi hành án thu hồi giao cho chủ phương tiện. Đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm giải quyết và tính toán tiền phí đường bộ căn cứ trên các biên bản, giấy tờ của các cơ quan chức năng trong vòng 1 ngày làm việc", đại diện Cục Đăng kiểm chia sẻ thêm.

