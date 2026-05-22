Theo phản ánh của ông M.T., hiện phụ cấp chức vụ của Chi cục trưởng và tương đương thuộc sở vẫn ở mức hệ số 0,7, trong khi chức danh này chỉ tương đương Trưởng phòng - mức phụ cấp 0,5.

Trong khi đó, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã hiện chỉ hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,6. Ông T. đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quy định về mức phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, hiện phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Chi cục trưởng thuộc sở được thực hiện theo khoản 8 Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm Nghị định 204/2004 của Chính phủ.

Đối với Phó Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã, mức phụ cấp chức vụ hiện được thực hiện theo Kết luận 206 của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ thông tin, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kết luận 206 và Quyết định 260 của Thủ tướng, nhằm kịp thời triển khai chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 07/2026.

Theo đó, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã được quy định cụ thể: Chủ tịch cấp xã tại Hà Nội và TPHCM hưởng hệ số phụ cấp 0,7; Chủ tịch cấp xã tại các tỉnh, thành phố còn lại hưởng hệ số 0,6.

Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định mức phụ cấp này nhằm bảo đảm nguyên tắc phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp xã mới sau sắp xếp thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo cấp huyện trước đây, đúng theo yêu cầu tại Kết luận 206 của Bộ Chính trị.