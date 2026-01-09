Thí sinh mong ngóng sớm có phương án tuyển sinh

Hơn 1 tháng nay, Nguyễn Thị Mai Anh, học sinh lớp 12 ở Hà Nội, đứng ngồi không yên khi hay tin nhiều trường dự kiến không còn xét tuyển một số tổ hợp truyền thống. Định hướng theo tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) từ khi vào lớp 10, Mai Anh dự định đăng ký vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Tuy nhiên, tháng trước, trường này thông báo sẽ ngừng xét tuyển tổ hợp C00 ở 11 ngành, trong đó có ngành Mai Anh dự định đăng ký, nữ sinh phải gấp rút chuyển sang phương án khác.

“Không thể chuyển sang tổ hợp khác vì đã tập trung ôn tổ hợp C00 từ đầu, em buộc phải chuyển hướng nguyện vọng sang những trường có ngành tương tự”, Mai Anh chia sẻ.

Hiện nay, nữ sinh nhắm tới các ngành như Lữ hành, hướng dẫn du lịch hoặc Văn hóa du lịch của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhà trường chưa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 khiến Mai Anh lo lắng.

“Em nghe nhiều thông tin trên mạng rằng một số trường sẽ bỏ tổ hợp C00, vì thế không biết những trường mình muốn thi có tiếp tục xét khối này hay không. Nếu biết sớm, chúng em có thể yên tâm ôn tập, tránh tình trạng thấp thỏm như hiện nay”, Mai Anh chia sẻ.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phạm Hải

Quốc Huy ở Thanh Hóa cũng bối rối khi chưa rõ những trường mình dự định đăng ký có xét học bạ trong năm 2026 hay không. Dù vẫn tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT nhưng theo Huy, xét học bạ cũng là phương thức “cứu cánh” để có thêm cơ hội vào đại học.

“Em học không quá tốt nên rất lo nếu chỉ trông chờ vào điểm thi tốt nghiệp. Những năm trước, nhiều trường còn xét học bạ nên em đã cố gắng giữ điểm đều từ đầu năm. Em mong các trường sớm công bố phương án để chúng em lên kế hoạch cho việc đăng ký xét tuyển vào trường”, Huy nói.

Cô Lê Thị Hồng Vân, giáo viên THPT ở Hà Nội, cho biết từ đầu năm học, học sinh và phụ huynh đã liên tục hỏi về phương án tuyển sinh của các trường đại học, song giáo viên rất khó trả lời vì chưa có thông tin.

“Chúng tôi được yêu cầu tư vấn, định hướng cho học sinh từ sớm, nhưng bản thân giáo viên cũng không có đủ dữ liệu chính thức. Việc các trường đại học chậm công bố phương thức tuyển sinh khiến công tác hướng nghiệp ở bậc THPT gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi chỉ biết động viên các em tập trung học, đồng thời theo dõi thông tin từ các kênh chính thống, tránh hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng”, bà Vân nói.

Trong bối cảnh có nhiều thay đổi về quy chế tuyển sinh và đa dạng phương thức xét tuyển trong những năm gần đây, nữ giáo viên cho rằng việc công bố thông tin sớm và rõ ràng càng trở nên cần thiết để học sinh không hoang mang, chạy theo tin đồn.

“Nếu chưa thể công bố chi tiết, các trường đại học vẫn có thể công bố những định hướng cơ bản, chẳng hạn có tiếp tục duy trì tổ hợp như những năm trước hay không để học sinh có cơ sở chuẩn bị”, bà Vân nói.

Trường vẫn chờ hướng dẫn từ Bộ GD-ĐT

Lý giải về việc đến thời điểm này chưa công bố phương án tuyển sinh năm 2026, đại diện Trường Đại học Điện lực cho biết công tác tuyển sinh đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhiều khâu và không thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, mùa tuyển sinh hàng năm thường kéo dài đến tháng 12, vì vậy các trường cần thời gian để tổng kết, đánh giá toàn diện công tác tuyển sinh năm 2025 trước khi xây dựng phương án cho năm tiếp theo.

Theo vị đại diện này, Bộ GD-ĐT đang yêu cầu các trường báo cáo công tác tuyển sinh năm 2025. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ ban hành những hướng dẫn và quy định cụ thể cho mùa tuyển sinh 2026.

Sau khi có khung hướng dẫn chính thức từ Bộ, nhà trường sẽ hoàn thiện và công bố phương án tuyển sinh. Dự kiến, Trường Đại học Điện lực sẽ công bố trong tháng 1/2026.

Những năm trước, phương án tuyển sinh chính thức của các trường đại học thường chỉ được chốt sau khi Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tuyển sinh chính thức. Vì vậy, nhiều cơ sở đào tạo vẫn đang trong tâm thế chờ đợi hướng dẫn từ Bộ để xác định được các thay đổi trong công tác tuyển sinh, từ đó hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh.

Lãnh đạo một trường đại học tại Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, để các trường có thể công bố sớm phương án tuyển sinh, điều quan trọng là Bộ GD-ĐT cần sớm ban hành quy chế.

“Hiện nay, các trường vẫn chưa rõ quy chế tuyển sinh và cách xác định chỉ tiêu có thay đổi hay không. Như mùa tuyển sinh năm 2025, quy chế tuyển sinh được ban hành muộn và có nhiều điểm khác so với dự thảo ban đầu, khiến không ít trường rơi vào thế bị động. Việc phải thay đổi phương thức tuyển sinh nhiều lần không chỉ gây khó khăn cho các cơ sở đào tạo mà còn khiến thí sinh hoang mang, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý chuẩn bị và đăng ký nguyện vọng”, ông nói.

Hồi đầu tháng 11/2025, Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo thống nhất với kế hoạch chung của Bộ, đồng thời công khai, minh bạch thông tin tuyển sinh để thí sinh sớm tiếp cận và chủ động chuẩn bị đăng ký xét tuyển, bảo đảm công bằng.

Bộ cũng yêu cầu thông tin tuyển sinh phải được cung cấp nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, đồng thời triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông cho mùa tuyển sinh 2026.

Theo kế hoạch chung, trước ngày 15/2, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử.