Với tốc độ hành trình hơn 520 km/h và tầm xa gấp đôi trực thăng hiện tại, MV-75 Cheyenne II là phiên bản Tiltrotor (máy bay cánh nghiêng - một loại phi cơ lai độc đáo, kết hợp khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng của trực thăng và tốc độ, tầm bay xa của máy bay cánh cố định) tối ưu hóa, tinh giản kỹ thuật so với V-22 Osprey. Máy bay MV-75 Cheyenne II sẽ được trang bị đầu tiên cho sư đoàn Dù 101st và Lực lượng Đặc nhiệm Hàng không 160th SOAR, mang đến khả năng đột kích xa, nhanh và linh hoạt hơn cho Lục quân Mỹ.

Máy bay cánh quạt nghiêng thế hệ mới MV-75 Cheyenne II của Quân đội Mỹ thể hiện khả năng tấn công đường không tầm xa, tốc độ cao, được thiết kế để thay thế UH-60 Black Hawk và thực hiện các nhiệm vụ thâm nhập sâu trong môi trường bị đối phương khống chế. (Nguồn ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ - U.S. Department of War/)armyrecognition.com

MV-75 Cheyenne II là tên gọi chính thức được Quân đội Mỹ công bố vào tháng 4/2026 cho chương trình Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA).

Đây là máy bay Tiltrotor do Bell Textron phát triển, dựa trên mẫu thử nghiệm V-280 Valor, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của lục quân thay vì phiên bản hải quân phức tạp hơn như V-22 Osprey.

Máy bay MV-75 Cheyenne II kết hợp khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng của trực thăng với tốc độ và tầm xa của máy bay cánh cố định, giúp thay thế một phần vai trò của UH-60 Black Hawk trong các nhiệm vụ đột kích tầm xa và vận chuyển chiến thuật.

Về công nghệ cốt lõi, MV-75 Cheyenne II sử dụng cấu hình Tiltrotor hiện đại với hai rotor ba cánh lớn gắn ở đầu cánh thẳng cao.

Ảnh: Bell/twz.com

Điểm khác biệt quan trọng so với V-22 Osprey là động cơ Rolls-Royce AE 1107F turboshaft được giữ cố định trong nacelle, chỉ có rotor và trục truyền động nghiêng từ vị trí thẳng đứng sang vị trí ngang.

Thiết kế này giúp giảm độ phức tạp cơ khí, cải thiện khả năng bảo dưỡng và tăng độ tin cậy lâu dài, đồng thời giữ nguyên khả năng chuyển tiếp mượt mà giữa chế độ trực thăng và chế độ máy bay.

Máy bay áp dụng hệ thống điều khiển fly-by-wire ba lần dự phòng, kiến trúc số mở (MOSA) và hệ thống avionics tích hợp với kính hiển thị trên mũ, tầm nhìn tổng hợp, liên kết dữ liệu an toàn, giúp giảm tải cho phi hành đoàn và dễ dàng nâng cấp sau này.

Về thông số kỹ thuật chính, MV-75 Cheyenne II có chiều dài khoảng 15,4 mét, chiều rộng cánh khi mở rotor khoảng 24,93 mét và chiều cao 7 mét.

Hình ảnh mô phỏng một cặp MV-75A trong cấu hình cơ sở dành cho Quân đội Mỹ. (Nguồn ảnh: Bell/twz.com)

Trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 13.600kg (30.000 pound). Phi hành đoàn gồm 4 người và có khả năng chở 14 lính được trang bị đầy đủ hoặc tải ngoài lên đến khoảng 4.500kg (10.000 pound).

Tốc độ hành trình đạt khoảng 280 knots (520 km/h), tốc độ tối đa vượt 300 knots (556 km/h), nhanh gấp đôi so với Black Hawk.

Tầm chiến đấu dự kiến từ 500 đến 800 hải lý (930-1.480km), tầm chuyển sân vượt 2.100 hải lý (khoảng 3.900km), cho phép thực hiện các nhiệm vụ sâu vào khu vực tranh chấp mà không cần điểm tiếp nhiên liệu phía trước dễ bị tấn công.

MV-75 Cheyenne II được tối ưu hóa cho Lục quân với thiết kế gọn nhẹ hơn, dễ vận hành và bảo dưỡng trong môi trường chiến trường.

Hình ảnh mô phỏng về diện mạo dự kiến của phiên bản sản xuất MV-75 Cheyenne II. (Nguồn ảnh: Bell/theaviationist.com)

Phiên bản tiêu chuẩn tập trung vào đột kích không vận tầm xa, trong khi phiên bản đặc biệt cho 160th SOAR (Night Stalkers) sẽ được trang bị radar mũi AN/APQ-187 Silent Knight, tháp cảm biến, thiết bị tiếp nhiên liệu trên không và các hệ thống hỗ trợ nhiệm vụ đặc biệt.

Kiến trúc mô-đun mở giúp máy bay dễ dàng tích hợp vũ khí, cảm biến mới hoặc nâng cấp phần mềm mà không cần thiết kế lại toàn bộ.

So với V-22 Osprey, MV-75 Cheyenne II là phiên bản thu nhỏ và tinh giản hơn, phù hợp với nhu cầu cơ động của Lục quân. Nó không yêu cầu cơ cấu gập cánh phức tạp như phiên bản hải quân, giảm trọng lượng và chi phí vận hành, đồng thời tập trung vào tốc độ, tầm xa và khả năng sống sót trong môi trường bị tranh chấp.

V-280 Valor, nguyên mẫu của chương trình Máy bay Tấn công Tầm xa Tương lai (FLRAA) MV-75 của Lục quân Mỹ, được thiết kế để thay thế dòng UH-60 Black Hawk. (Nguồn: Bell/stripes.com)

Quân đội Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ, với kế hoạch trang bị đầu tiên cho Lữ đoàn Hàng không Chiến đấu 101st (Sư đoàn Dù 101st) vào khoảng năm 2027-2030, sau đó là các đơn vị đặc nhiệm.

MV-75 Cheyenne II đại diện cho bước tiến lớn trong công nghệ nâng cao lực lượng không vận của Lục quân Mỹ. Với tốc độ cao, tầm xa vượt trội, thiết kế Tiltrotor thông minh và hệ thống avionics hiện đại, máy bay không chỉ nâng cao khả năng triển khai lực lượng nhanh chóng mà còn giảm thiểu rủi ro cho phi công và binh sĩ trong các chiến dịch tương lai.

Khi được đưa vào biên chế, MV-75 Cheyenne II sẽ thay đổi đáng kể cách thức thực hiện các chiến dịch không vận tầm xa của Quân đội Mỹ.

(Theo Army.mil, Bell Flight, The War Zone, Army Recognition …)