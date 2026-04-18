DSA 2026:

Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu, Tập đoàn Rostec của Nga vừa chính thức thông báo sẽ mang ‘ngôi sao’ Su-57E, phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57, đến triển lãm Defence Services Asia (DSA) 2026 tại Kuala Lumpur từ ngày 20-23/4. Không chỉ là một gian hàng trưng bày, đây là dịp Rostec khẳng định chiến lược xuất khẩu khi tuyên bố chỉ cung cấp ‘mãnh thú’ Su-57E cho ‘các đối tác tin cậy’, trong đó Algeria đã trở thành khách hàng đầu tiên được xác nhận với hợp đồng mua lớn. Vậy Su-57E sở hữu những công nghệ và thông số kỹ thuật nào khiến nó trở thành một trong những máy bay chiến đấu tàng hình hấp dẫn nhất hiện nay?

Su-57E. Ảnh: Rosoboronexport

Triển lãm Defence Services Asia (DSA) 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quảng bá vũ khí Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thông cáo chính thức từ Rosoboronexport (công ty con của Rostec chịu trách nhiệm xuất khẩu vũ khí), đoàn triển lãm thống nhất của Nga sẽ trưng bày hàng loạt sản phẩm hiện đại, nhưng điểm nhấn rõ ràng là ‘mãnh thú’ Su-57E, phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu tàng hình, đa năng thế hệ thứ năm Felon.

Rostec nhấn mạnh rằng máy bay này (Su-57E) chỉ được cung cấp cho các đối tác đáng tin cậy của Nga và danh sách khách hàng đang không ngừng mở rộng.

Algeria hiện là quốc gia duy nhất được công khai xác nhận đã ký hợp đồng mua Su-57E, với các nguồn tin cho biết thỏa thuận bao gồm khoảng 12-14 chiếc, trị giá xấp xỉ 2 tỷ USD và một số máy bay đã bắt đầu được chuyển giao từ cuối năm 2025.

Su-57E là phiên bản điều chỉnh dành riêng cho thị trường xuất khẩu của Su-57 nội địa, giữ nguyên hầu hết cấu trúc khí động học và hệ thống động lực cốt lõi nhưng được tối ưu hóa về mặt điện tử hàng không (avionics là sự kết hợp giữa aviation - hàng không và electronics - điện tử, bao gồm tất cả các hệ thống điện tử, máy tính, cảm biến và thiết bị điều khiển được lắp đặt trên máy bay, tàu vũ trụ, tên lửa và vệ tinh để quản lý các hoạt động bay, dẫn đường và thông tin liên lạc) để phù hợp với yêu cầu khách hàng nước ngoài.

Đây là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi, hai động cơ, được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ không chiến vượt trội và tấn công mặt đất trong môi trường hiện đại.

Về thông số cơ bản, Su-57E có chiều dài 19,7 mét, sải cánh 14 mét, chiều cao 4,8 mét và diện tích cánh khoảng 78,8 mét vuông.

Trọng lượng rỗng khoảng 18.500 kg (một số nguồn ghi nhận cao hơn tùy theo cấu hình), trọng lượng cất cánh tối đa đạt 34.000-35.000 kg.

Su-57E đang thu hút sự quan tâm lớn từ các đối tác của Rosoboronexport, trong đó một số quốc gia đã ký hợp đồng mua loại tiêm kích này của Nga. Ảnh: RIA/regnum.ru

Tải trọng vũ khí tối đa lên đến 10 tấn, cho phép máy bay mang theo đa dạng loại đạn dược mà không làm giảm đáng kể khả năng tàng hình.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Su-57E chính là công nghệ tàng hình (stealth). Khác với các máy bay thế hệ 4, Su-57E áp dụng thiết kế cạnh bo góc (planform alignment) để giảm tiết diện phản xạ radar (RCS).

Các cạnh cánh, đuôi và bề mặt kim loại được gia công theo góc độ chính xác nhằm phân tán sóng radar theo nhiều hướng khác nhau.

Ngoài ra, máy bay Su-57E sử dụng rộng rãi vật liệu hấp thụ radar (RAM) trên bề mặt, kết hợp với hệ thống ống dẫn khí vào động cơ hình xoắn (serpentine ducts) để che khuất cánh quạt máy nén khỏi radar đối phương.

Toàn bộ khoang vũ khí chính được đặt bên trong thân máy bay, giúp duy trì hình dáng tàng hình khi bay ở chế độ chiến đấu.

Nhờ đó, Su-57E có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không hiện đại với mức độ bị phát hiện thấp hơn hẳn so với các máy bay thế hệ trước.

Hệ thống điện tử hàng không (avionics) của Su-57E cũng được đánh giá cao với radar AESA N036 Byelka đa băng tần. Radar chính lắp ở mũi máy bay sử dụng băng X, kết hợp các mảng anten phụ hai bên thân để tạo góc quét rộng và khả năng chống nhiễu điện tử mạnh mẽ.

Theo các tài liệu kỹ thuật, radar này có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách trên 400 km. Hệ thống cảm biến quang điện 101KS Atoll (IRST/MAWS) cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu bằng tia hồng ngoại mà không cần phát sóng radar, từ đó duy trì tính tàng hình.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/militarnyi.com

Toàn bộ dữ liệu từ radar, cảm biến hồng ngoại và hệ thống tác chiến điện tử được tích hợp qua bộ xử lý Sh-121, tạo nên khả năng “sensor fusion” - hợp nhất thông tin tình huống thời gian thực, giúp phi công nắm rõ bức tranh chiến trường một cách toàn diện.

Động lực của Su-57E là hai động cơ turbofan AL-41F1 (còn gọi là izdeliye 117) với lực đẩy sau đốt 14.500 kg mỗi chiếc, tích hợp công nghệ vector thrust ba chiều.

Nhờ đó, máy bay không chỉ đạt tốc độ tối đa Mach 2.0 (khoảng 2.600 km/h) mà còn có khả năng supercruise - bay siêu âm mà không cần bật bộ đốt sau, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm dấu hiệu hồng ngoại.

Hệ thống vector thrust mang lại khả năng siêu cơ động vượt trội, cho phép Su-57E thực hiện các pha lật, xoay nhanh chóng trong không chiến cận chiến, một lợi thế rõ rệt so với nhiều đối thủ phương Tây.

Khoang vũ khí nội bộ có thể chứa 6 điểm treo chính, hỗ trợ tên lửa không đối không tầm xa, tên lửa không đối đất chính xác cao và bom dẫn đường.

Tổng cộng máy bay có 12 điểm treo (bao gồm cả ngoài thân), mang lại tính linh hoạt cao trong các nhiệm vụ đa dạng.

So với phiên bản Su-57 phục vụ nội địa Nga, Su-57E có một số điều chỉnh về avionics và giao diện buồng lái nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Phần mềm hiển thị được chuyển sang đơn vị đo lường imperial (dặm, feet) và tiếng Anh, đồng thời một số chế độ nhạy cảm có thể được tinh chỉnh để bảo vệ công nghệ cốt lõi.

Su-57E. Ảnh: Rosoboronexport/rostec

Tuy nhiên, khung máy bay, động cơ và mức độ tàng hình cơ bản vẫn giữ nguyên, đảm bảo Su-57E vẫn là một nền tảng chiến đấu hiện đại và đầy đủ năng lực.

Sự khác biệt này giúp Nga cân bằng giữa việc mở rộng thị trường xuất khẩu và bảo vệ bí mật quốc phòng.

Việc Algeria trở thành khách hàng đầu tiên của Su-57E không chỉ khẳng định sức hút của máy bay mà còn mở ra cánh cửa cho các đối tác tiềm năng khác tại châu Á và châu Phi.

Theo Rostec, danh sách khách hàng đang tiếp tục mở rộng, phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với máy bay thế hệ thứ năm có khả năng hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào hệ thống liên minh lớn.

Tại triển lãm DSA 2026 sắp tới, sự hiện diện của Su-57E hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp hiện đại hóa không quân trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược khu vực ngày càng gay gắt.

Su-57E không chỉ là một sản phẩm trưng bày tại triển lãm DSA 2026 mà còn là minh chứng rõ nét cho bước tiến công nghệ của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng tàng hình, radar AESA tiên tiến, siêu cơ động và tải vũ khí lớn, máy bay này đang định vị mình như một lựa chọn chiến lược hấp dẫn cho các quốc gia muốn sở hữu công nghệ thế hệ thứ năm mà không phải chấp nhận những ràng buộc phức tạp.

Triển lãm sắp tới tại Kuala Lumpur chắc chắn sẽ là dịp để thế giới đánh giá lại vị thế của Su-57E trên bản đồ không quân toàn cầu.