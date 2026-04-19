Modul turret robot trang bị súng máy PKM/PKT 7,62 mm là một hệ thống phòng không tầm gần mới của Nga, được thiết kế đặc biệt để đối phó với các loại drone kamikaze tầm xa và FPV drone hoạt động ở độ cao thấp đến trung bình.

Hệ thống không phải là một xe robot di động hoàn chỉnh mà là modul turret có thể lắp cố định hoặc di động trên nhiều nền tảng khác nhau, giúp lấp đầy khoảng trống phòng thủ mà tên lửa phòng không truyền thống thường kém hiệu quả về mặt kinh tế.

Về thông số kỹ thuật cơ bản, modul turret robot sử dụng súng máy PKT - phiên bản tank của dòng PKM cỡ nòng 7,62 mm, với tầm bắn tiêu diệt được công bố từ 100 đến 500 mét.

Khoảng cách này phù hợp với việc tiêu diệt các drone bay chậm hoặc tầm trung như Gerbera plywood (mô hình huấn luyện) và các mục tiêu thực chiến như FP-2, An-196 Lyutyi hay Morok.

Hệ thống tích hợp bộ ngắm quang điện tử đa kênh bao gồm camera truyền hình (TV), camera hồng ngoại (IR) và máy đo khoảng cách laser, cho phép hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm cũng như trong điều kiện thời tiết xấu.

Công nghệ cốt lõi của modul turret robot nằm ở sự kết hợp giữa theo dõi tự động và điều khiển con người. Hệ thống sử dụng các module trí tuệ nhân tạo (AI) cùng máy tính đạn đạo (ballistic) để tự động phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu.

Nhờ đó, turret có thể duy trì góc ngắm chính xác và tính toán đường đạn thời gian thực mà không cần người vận hành (operator) can thiệp liên tục.

Tuy nhiên, quyết định mở lửa vẫn hoàn toàn do người vận hành thực hiện từ xa thông qua hệ thống điều khiển từ xa, đảm bảo tính an toàn và tuân thủ quy tắc tác chiến.

Nga thử nghiệm hệ thống modul turret robot PKM chống UAV/Drone.

Cách thiết kế bán tự động này giúp giảm tải cho operator trong môi trường chiến trường hỗn loạn, đồng thời hạn chế nguy cơ bắn nhầm.

Các cuộc thử nghiệm được công bố gần đây đã chứng minh hiệu quả thực tế của hệ thống. Trong video thử nghiệm, modul turret đã theo dõi và bắn trúng các drone Gerbera plywood làm mục tiêu huấn luyện, đồng thời thể hiện khả năng đối phó với các mẫu drone kamikaze thực chiến như Lyutyi và Morok.

Kết quả cho thấy modul hoạt động ổn định ở khoảng cách 100-500 mét, ngay cả khi mục tiêu bay ở độ cao thấp. Nhà phát triển - các chuyên gia trong nước Nga hiện vẫn giữ bí mật tên gọi chính thức của hệ thống và tên nhà sản xuất, cho thấy đây vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện trước khi triển khai rộng rãi.

Từ góc nhìn công nghệ, modul turret PKM đại diện cho xu hướng tiết kiệm chi phí trong phòng không hiện đại. Thay vì dùng tên lửa đắt đỏ để tiêu diệt drone giá rẻ, Nga chọn giải pháp sử dụng đạn súng máy thông thường kết hợp AI và ngắm quang điện tử.

Điều này giúp lấp đầy “khoảng chết” (dead zones) mà các hệ thống phòng không tầm xa khó bao phủ, đặc biệt trong bối cảnh drone kamikaze ngày càng phổ biến trên chiến trường.

Hệ thống còn có ưu điểm linh hoạt, có thể lắp trên nhiều loại phương tiện hoặc vị trí cố định mà không đòi hỏi hạ tầng phức tạp.

Modul turret robot PKM/PKT với AI tích hợp đang khẳng định bước tiến của Nga trong lĩnh vực chống drone tầm gần. Với thiết kế bán tự động, tầm bắn phù hợp và khả năng theo dõi tự động cao, hệ thống không chỉ mang lại hiệu quả chiến đấu thực tế mà còn thể hiện triết lý phát triển vũ khí tập trung vào tính thực tiễn và kinh tế.

Các thử nghiệm thành công năm 2026 cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong tương lai gần, góp phần nâng cao khả năng phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các loại UAV/drone không người lái.

(Theo 1.ru, OSINTWarfare….)