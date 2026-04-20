Trong bối cảnh căng thẳng quân sự toàn cầu, Su-35S của Nga bất ngờ trở thành tâm điểm khi liên tục nhận được những lời ca ngợi mạnh mẽ từ các nguồn tin quốc tế. Được mệnh danh là “máy bay chiến đấu hiệu quả nhất thế giới hiện nay”, Su-35S không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích thực chiến mà còn khẳng định sức mạnh qua công nghệ tiên tiến và thông số kỹ thuật vượt trội. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những sự kiện vinh danh cùng phân tích sâu về nền tảng công nghệ giúp Su-35S Nga nổi bật giữa các đối thủ.

Những lời ca ngợi dành cho Su-35S xuất phát trực tiếp từ hiệu suất thực tế trên chiến trường. Theo Defence Blog, lãnh đạo Tập đoàn Rostec đã chính thức tuyên bố Su-35S là máy bay chiến đấu hiện đại hiệu quả nhất thế giới (the most effective modern combat aircraft in the world), nhờ kỷ lục bắn hạ mục tiêu không đối không ấn tượng.

Military Watch Magazine cũng đồng quan điểm, nhấn mạnh đây là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại hiệu quả nhất thế giới nhờ số lượng không kích thành công dẫn đầu.

Chuyên gia quân sự Ruslan Pukhov trong bài viết trên TASS còn đánh giá Su-35S sở hữu “kinh nghiệm chiến đấu không đối không rộng lớn nhất thế giới” và giữ kỷ lục bắn hạ nhiều máy bay đối phương nhất trong dòng máy bay thế hệ 4.

Các trang uy tín như 19FortyFive gọi Su-35S là một trong những loại tiêm kích tốt nhất trên thế giới (one of the very best on Earth), trong khi The National Interest khẳng định đây là “máy bay chiến đấu tốt nhất của Nga”.

Vpk.name thậm chí gọi thẳng Su-35S là “máy bay hiệu quả nhất thời đại” nhờ khả năng phá hủy mục tiêu vượt trội sau Chiến tranh Lạnh.

Những đánh giá này không phải ngẫu nhiên mà dựa trên dữ liệu thực chiến tại Syria và Ukraine, nơi Su-35S đã chứng minh giá trị vượt xa các phân tích lý thuyết.

Để hiểu rõ tại sao Su-35S Nga lại nhận được sự công nhận mạnh mẽ đến vậy, cần nhìn sâu vào nền tảng công nghệ cốt lõi.

Su-35S là phiên bản nâng cấp sâu của dòng Su-27 Flanker, thuộc thế hệ 4++ với hàng loạt cải tiến giúp nó vượt trội so với các máy bay thế hệ 4 thông thường.

Điểm nhấn đầu tiên nằm ở hệ thống động cơ. Máy bay được trang bị hai động cơ Saturn AL-41F1S (117S) có vector thrust, cho phép thay đổi hướng thrust một cách linh hoạt. Mỗi động cơ sản sinh lực đẩy tối đa 142 kN khi dùng afterburner, mang lại khả năng cơ động siêu việt ngay cả ở tốc độ thấp.

Nhờ đó, Su-35S đạt tốc độ tối đa Mach 2.25 (khoảng 2.400 km/h), trần bay 18.000 mét và bán kính chiến đấu khoảng 1.600km, có thể tăng lên 3.600km khi mang thùng nhiên liệu phụ.

Khả năng cơ động này không chỉ giúp máy bay Su-35S né tránh tên lửa mà còn tạo lợi thế trong dogfight (cận chiến/không chiến tầm gần), điều mà nhiều nguồn tin quốc tế nhấn mạnh khi so sánh với đối thủ.

Một yếu tố then chốt khác là radar Irbis-E - hệ thống radar quét điện tử thụ động (PESA) có công suất cao nhất trong dòng máy bay chiến đấu hiện nay.

Radar này có khả năng phát hiện mục tiêu cỡ lớn ở khoảng cách lên đến 400km, phát hiện máy bay chiến đấu ở khoảng 200km, theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu và tấn công 8 mục tiêu một cách đồng thời.

Sự kết hợp giữa radar mạnh mẽ, hệ thống điện tử chiến tranh hiện đại và khả năng ngụy trang radar giúp Su-35S duy trì lợi thế tình báo trong môi trường chiến tranh điện tử phức tạp.

Về vũ khí, Su-35S mang được đa dạng loại tên lửa không đối không như R-77 tầm trung, R-37M siêu âm tầm xa, cùng các bom dẫn đường chính xác và tên lửa không đối đất.

Kho vũ khí phong phú này, khi kết hợp với radar Irbis-E, tạo nên sức mạnh hỏa lực vượt trội, đặc biệt trong các nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Từ góc nhìn kỹ thuật, Su-35S đại diện cho bước tiến thông minh của ngành công nghiệp quốc phòng Nga: giữ lại khung thân cơ động kinh điển của Su-27 nhưng nâng cấp toàn diện hệ thống điện tử, động cơ và vũ khí để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Dù một số ý kiến cho rằng các máy bay thế hệ 5 có lợi thế tàng hình, Su-35S lại nổi bật nhờ kinh nghiệm thực chiến thực tế - yếu tố mà các nguồn tin như TASS và Defence Blog liên tục nhấn mạnh.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ cao và khả năng vận hành đáng tin cậy đã giúp Su-35S không chỉ tồn tại mà còn thống trị trong môi trường chiến trường khốc liệt.

Những lời vinh danh Su-35S là 'máy bay chiến đấu hiệu quả nhất thế giới' không chỉ là tuyên bố mà còn phản ánh rõ nét qua thông số kỹ thuật và công nghệ cốt lõi.

Với radar Irbis-E mạnh mẽ, động cơ vector thrust linh hoạt cùng kho vũ khí hiện đại, Su-35S Nga tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những máy bay chiến đấu đáng gờm nhất hiện nay.

Trong bối cảnh an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, Su-35S chắc chắn vẫn là chủ đề nóng được giới chuyên môn theo dõi sát sao.