Loại pha lê được phát triển tại Trung Quốc sẽ cho phép tàu ngầm và tên lửa hoạt động mà không cần GPS. Ảnh: Topwar

Trong bối cảnh tác chiến điện tử ngày càng khốc liệt, khả năng định vị mà không phụ thuộc vào vệ tinh GPS đang trở thành lợi thế chiến lược then chốt.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một bước đột phá công nghệ pha lê quang học phi tuyến mới, giúp chế tạo đồng hồ hạt nhân thorium-229 siêu chính xác, nền tảng cho hệ thống điều hướng quán tính hoàn toàn tự chủ.

Công nghệ này không chỉ khắc phục điểm yếu chí mạng của GPS truyền thống mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho hoạt động dưới nước và trong môi trường bị nhiễu sóng.

Công nghệ cốt lõi nằm ở loại pha lê fluorinated borate, một hợp chất borat chứa flo được phát triển bởi nhóm nghiên cứu tại Viện Vật lý và Hóa học Tân Cương (thuộc Đại học Tân Cương).

Đây là pha lê quang học phi tuyến (nonlinear optical crystal) có khả năng chuyển đổi ánh sáng laser thông thường thành tia cực tím sâu (deep ultraviolet) có bước sóng chính xác 145.2 nanomet.

Bước sóng này ngắn hơn kỷ lục cũ 150 nm của tinh thể potassium beryllium fluoroborate (do chính Trung Quốc phát triển những năm 1990) và đủ gần với ngưỡng 148.3 nm cần thiết để kích thích chuyển tiếp hạt nhân thấp năng lượng của đồng vị thorium-229.

Hiệu suất chuyển đổi ánh sáng của pha lê mới cao gấp nhiều lần so với các vật liệu thông thường, cho phép tạo ra chùm tia UV cường độ cao, băng thông hẹp và ổn định hơn trong môi trường chân không.

Pha lê Trung Quốc “mở đường” cho hệ thống điều hướng đồng hồ hạt nhân thorium không cần GPS. Ảnh: scmp.com

Nhờ chiến lược thiết kế có hệ thống, thay vì thử nghiệm ngẫu nhiên như trước đây, các nhà khoa học đã cân bằng hoàn hảo ba yếu tố then chốt: độ trong suốt với tia UV sâu, khả năng uốn cong ánh sáng chính xác và hiệu suất chuyển đổi cao. Kết quả là một nguồn laser UV compact, dễ tích hợp vào thiết bị thực tế.

Đồng hồ hạt nhân thorium-229 mà pha lê này hỗ trợ hoạt động hoàn toàn khác biệt so với đồng hồ nguyên tử cesium hay strontium hiện nay.

Thay vì dựa vào chuyển động electron quanh hạt nhân, đồng hồ hạt nhân khai thác rung động trực tiếp của hạt nhân thorium-229, một quá trình ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, rung động cơ học hay từ trường bên ngoài.

Theo các nghiên cứu, độ chính xác của đồng hồ hạt nhân có thể cao hơn đồng hồ nguyên tử từ 10 đến 1.000 lần, đồng thời ổn định hơn đáng kể trong môi trường khắc nghiệt.

Khi kết hợp với hệ thống đo quán tính (inertial navigation system), thiết bị này cho phép tính toán vị trí, tốc độ và hướng di chuyển chỉ dựa vào dữ liệu nội bộ mà không cần bất kỳ tín hiệu vệ tinh bên ngoài nào.

Ứng dụng thực tiễn của công nghệ này đặc biệt rõ nét trong lĩnh vực quân sự. Với tàu ngầm, nơi sóng GPS không thể xuyên qua lớp nước sâu hàng trăm mét, đồng hồ hạt nhân dựa trên pha lê mới sẽ cung cấp thời gian chuẩn siêu chính xác để thực hiện “dead reckoning” - phương pháp định vị bằng cách liên tục tích hợp vận tốc và thời gian.

Kết quả là tàu ngầm có thể di chuyển lén lút trong thời gian dài mà không cần nổi lên bề mặt để cập nhật vị trí, giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện.

Trung Quốc phát triển loại pha lê có thể giúp tàu ngầm và tên lửa điều hướng không cần GPS. Ảnh: interestingengineering.com

Tương tự, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến lược có thể duy trì quỹ đạo chính xác ngay cả khi GPS bị gây nhiễu hoặc phá hủy hoàn toàn.

Lỗi thời gian chỉ một giây trong hệ thống cũ có thể dẫn đến sai lệch hàng trăm mét; đồng hồ hạt nhân mới sẽ thu hẹp sai số này xuống mức tối thiểu, nâng cao đáng kể khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương.

Các nhà nghiên cứu dẫn đầu là giáo sư Pan Shilie, khẳng định rằng pha lê fluorinated borate “mở ra con đường thực tiễn hóa đồng hồ hạt nhân thorium-229”, đồng thời có thể thu nhỏ kích thước hệ thống từ quy mô phòng thí nghiệm xuống mức thiết bị di động.

Đồng tác giả Yang Zhihua cũng nhấn mạnh tiềm năng sản xuất quy mô lớn, biến công nghệ này thành giải pháp thực chiến thay vì chỉ dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết.

Đột phá pha lê 145.2 nm không chỉ là tiến bộ về vật liệu quang học mà còn là bước ngoặt chiến lược trong công nghệ điều hướng độc lập GPS.

Khi các cường quốc tiếp tục đầu tư vào khả năng tự chủ chiến trường, hệ thống dựa trên pha lê fluorinated borate và đồng hồ hạt nhân thorium-229 của Trung Quốc đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua vũ trang công nghệ cao thế kỷ 21.