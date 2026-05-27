Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock/Pool

Theo trang tin Ynet News, cuối tuần trước lẽ ra là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ. Chính xác là một tuần trước, ông Trump tuyên bố cho Iran “2 hoặc 3 ngày” để ngồi vào bàn đàm phán. Nhà lãnh đạo này sau đó nói thêm “có thể đến thứ Sáu, thứ Bảy hoặc Chủ nhật”. Tuy nhiên, giống như các hạn chót trước đây ông Trump đã đặt ra cho chính quyền Tehran, các mốc thời gian quan trọng đã trôi qua mà không có đột phá nào.

Các nhà phân tích Israel nhận định ông Trump đã đăng tải nhiều lời đe dọa và hình ảnh do AI tạo ra trên mạng xã hội Truth Social, nhưng ngay cả cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu rải thủy lôi trên biển và các địa điểm phóng tên lửa của Tehran ở miền nam Iran đêm 25/5 cũng chỉ được quân đội Mỹ mô tả là "tự vệ". Đây không phải là tối hậu thư đầu tiên ông Trump đưa ra kể từ khi bắt đầu chiến dịch nhằm vào Iran và Tehran vẫn không thay đổi lập trường.

Hôm 26/5, phát ngôn viên của quân đội Iran Abu al-Fadl Shekarchi cảnh báo: “Iran đã sẵn sàng chiến đấu. Nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran tái diễn và xuất khẩu dầu mỏ của Iran bị chặn lại, chúng tôi sẽ ngăn chặn dầu mỏ rời khỏi khu vực”.

Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran tuyên bố: “Các cuộc đàm phán phải được tiến hành từ vị thế mạnh. Đầu hàng kẻ thù chỉ khiến chúng trở nên tàn bạo hơn và làm trầm trọng thêm các vấn đề của chúng ta. Lằn ranh đỏ không được phép bị xóa nhòa".

Dưới đây là một phần danh sách các hạn chót mà ông Trump đã đặt ra và trôi qua mà không đem lại tiến triển đáng kể nào.

Ngày 21/3

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố nếu Iran không “mở hoàn toàn” eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ “phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất”. Điều đó đã không xảy ra.

Ngày 26/3

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Phố Wall lao dốc, Tổng thống Mỹ tuyên bố “tạm dừng kế hoạch phá hủy các nhà máy năng lượng Iran” theo yêu cầu của chính phủ nước này. Ông Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng tấn công thêm 10 ngày, ấn định hạn chót mới vào 20h ngày 6/4.

Ngày 30/3

Ông Trump thông báo các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đã có tiến bộ lớn. Người đứng đầu nước Mỹ đồng thời đe dọa nếu không đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz không được mở lại ngay lập tức, Mỹ sẽ phá hủy tất cả các nhà máy điện và giếng dầu của Iran, “đảo dầu” Kharg và có thể cả các cơ sở khử muối.

Ngày 1/4

Ông Trump cho hay Mỹ sẽ chỉ xem xét lệnh ngừng bắn khi eo biển Hormuz “mở, tự do và thông thoáng”. Tổng thống Mỹ nói thêm: “Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ nghiền nát Iran đến mức hủy diệt hoàn toàn hoặc đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá”. Sau đó, ông Trump đe dọa “địa ngục sẽ giáng xuống Iran” và đặt ra một thời hạn mới.

Cuối cùng, Mỹ và Iran đã đạt được lệnh ngừng bắn đạt vào ngày 7/4, nhưng eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.

Ngày 21/4

Một tuần sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, ông Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn nhưng lần này không nêu rõ thời hạn. Tuy nhiên, một ngày sau, Israel được thông báo thời hạn đó kéo dài đến ngày 26/4. Song, ngày đó cũng đã trôi qua và Iran không thay đổi lập trường.

Ngày 3/5

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thực hiện “Dự án Tự do” nhằm hỗ trợ và dẫn đường cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, chấm dứt hiệu quả lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran. Tuy nhiên, một ngày sau khi bắt đầu, ông tuyên bố sẽ tạm dừng dự án.

Ngày 6/5

Ông Trump tuyên bố Iran có một tuần để đạt được thỏa thuận và cảnh báo nếu Tehran không đồng ý, quân Mỹ sẽ khôi phục các cuộc ném bom. Tuy nhiên, không có biến chuyển mới.

Ngày 19/5

Hạn chót gần nhất do ông Trump đưa ra là ngày 19/5. Nhà lãnh đạo này tuyên bố Iran có “2 hoặc 3 ngày” để đạt được thỏa thuận, nhưng sau đó ông lại gia hạn cho quốc gia Hồi giáo “đến thứ Sáu, thứ Bảy hoặc Chủ nhật”. Tuy nhiên, đã vài ngày trôi qua kể từ thời hạn trên và hai bên vẫn chưa ký kết thỏa thuận nào.