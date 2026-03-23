Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent ngày 22/3 đã có cuộc phỏng vấn với đài NBC nhằm đưa ra nhận định về cuộc xung đột Iran, nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump đang để ngỏ mọi phương án để ổn định tình hình Trung Đông.

"Đôi khi chúng ta phải khiến tình hình leo thang để có thể hạ nhiệt xung đột. Hai vấn đề này không loại trừ lẫn nhau và đó cũng là 'ngôn ngữ' duy nhất mà Iran có thể hiểu", ông Bessent cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét khả năng giành kiểm soát đảo Kharg, "trái tim dầu mỏ" của Iran như một biện pháp gây áp lực lên Tehran. "Toàn bộ cơ sở quân sự trên đảo Kharg đã bị phá hủy. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, liệu hòn đảo này có trở thành một tài sản của Mỹ hay không", ông Bessent nói.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran và Nga, Bộ trưởng Bessent nói đây là biện pháp gia tăng nguồn cung cho thị trường, đồng thời kiềm chế giá dầu mỏ vượt ngưỡng 150 USD/thùng và giảm tổng doanh thu mà Iran và Nga có thể thu được.

"Theo phân tích của chúng tôi, doanh thu dầu mỏ của Nga chỉ có thể tăng thêm tối đa là 2 tỷ USD", ông Bessent thông tin.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng khẳng định Washington không thiếu tiền cho chiến dịch ở Trung Đông, bác bỏ mọi tin đồn về việc tăng thuế để tài trợ cho hoạt động quân sự. "Chúng tôi có rất nhiều tiền cho chiến dịch này. Tổng thống Trump chỉ muốn đảm bảo quân đội được cung ứng đầy đủ bằng các khoản chi bổ sung", ông Bessent cho hay.

Theo NBC, việc Lầu Năm Góc yêu cầu được cấp thêm 200 tỷ USD cho cuộc xung đột Iran đang vấp phải nhiều sự phản đối tại Quốc hội Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa gửi yêu cầu chính thức tới Thượng viện và Hạ viện Mỹ để phê duyệt ngân sách bổ sung, bởi con số này được cho là có thể thay đổi.