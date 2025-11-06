Tờ Bưu điện New York dẫn thông cáo từ Không quân Mỹ cho hay, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo Minuteman III với số hiệu GT 254 được tiến hành tại căn cứ Vandenber nhằm mục đích “thử độ tin cậy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ chính xác của tên lửa liên lục địa”.

Vụ thử tên lửa Minuteman III hôm 5/11. Ảnh: Bộ tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Mỹ

"Tên lửa không mang đầu đạn đã bay hơn 6.700km và đáp xuống gần bãi thử tên lửa Ronald Reagan tại khu vực đảo Kwajalein thuộc quần đảo Marshall. Các thiết bị cảm biến tiên tiến được lắp đặt ở bãi thử Ronald Reagan đã thu thập được những dữ liệu quan trọng liên quan đến tên lửa. Các chuyên gia sau đó sẽ phân tích những dữ liệu trên để đánh giá hiệu suất, từ đó hỗ trợ cho việc nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá các chương trình quốc phòng và không gian của Mỹ”.

Theo trang Army Recognition, Minuteman III là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) do tập đoàn Boeing sáng chế và được quân đội Mỹ đưa vào trang bị vào đầu thập niên 1970. Tên lửa nặng 36 tấn, dài 18,3m. Mỗi tên lửa Minuteman III có giá 7 triệu USD (theo thời giá năm 2021).

Minuteman III có tầm bắn xa nhất đạt 14.000km, tốc độ bay nhanh gấp 23 lần vận tốc âm thanh (Mach 23), với trần bay cao nhất là 1.120km. Tên lửa được trang bị các đầu đạn W87 hoặc W78, với sức công phá mỗi loại lần lượt là 300 Kiloton và 335 Kiloton.