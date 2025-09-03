Các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tham gia duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng 3/9. Video: CCTV 13

Những hình ảnh được truyền phát trực tiếp trên kênh CCTV 13 của Trung Quốc cho thấy, nhiều khí tài đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của quân đội nước này đã góp mặt trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào sáng 3/9. Trong số những khí tài tiêu biểu có các tên lửa JL-1, JL-3, DF-61 và DF-31.

Các xe phóng tên lửa đạn đạo DF-31 tham dự lễ duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: CCTV13

Quá trình phát triển

Vào giữa thập niên 1980, quân đội Trung Quốc đã đề xuất phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới và được chấp thuận. Dự án chế tạo khí tài mới được giao cho Viện Nghiên cứu kỹ thuật động lực Hàng Thiên (Hàng Thiên tứ viện) với sự hỗ trợ từ Quân đoàn pháo binh số 2 của Trung Quốc, nay là Quân chủng tên lửa Trung Quốc.

Sang thập niên 1990, dự án phát triển hoàn tất và ICBM mới có tên gọi "Đông Phong-31" (DF-31) chính thức ra mắt công chúng trong dịp Quốc khánh Trung Quốc vào năm 1999. Trong các năm tiếp theo, quân đội Trung Quốc đã thực hiện một số bài bắn thử nghiệm kỹ thuật với tên lửa DF-31. Theo một số báo cáo, DF-31 chính thức được quân đội Trung Quốc đưa vào biên chế hoạt động vào năm 2006.

Xe phóng tên lửa DF-31. Ảnh: Army Recognition

Thông số kỹ thuật

Theo chuyên trang Missile Threat thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) và trang tin tức quân sự Army Recognition, một tổ hợp DF-31 gồm 2 thành phần chính là xe bệ phóng và tên lửa. Tổng trọng lượng của tổ hợp là 80 tấn. Loại phương tiện được sử dụng làm bệ phóng là xe tải HY4430 được trang bị động cơ diesel ZX-TJ 2000.

Tên lửa DF-31 có chiều dài 14-15m; đường kính khoảng 2m. Về tầm bắn, DF-31 có thể tấn công mục tiêu cách bãi phóng từ 7.000-11.000km. Tên lửa có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân nặng từ 1.050-1.750kg, với sức công phá lên tới 200-300 Kiloton, tức mạnh gấp 10-15 lần quả bom nguyên tử Fat Man do Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản vào cuối Thế chiến II. Một số báo cáo cho thấy, độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) của DF-31 chỉ khoảng 150-300m.

Hình ảnh được cho là phần đầu đạn của DF-31. Ảnh: CCTV 10/Missile Threat

Theo thời gian, các chuyên gia Trung Quốc lần lượt cho ra mắt một số phiên bản nâng cấp của DF-31 như DF-31A và DF-31AG. Hai phiên bản này được lần lượt trang bị cho một số lữ đoàn tên lửa Trung Quốc đóng lại các tỉnh Thanh Hải, Vân Nam, Hà Nam, Lan Châu và Hồ Nam.