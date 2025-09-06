Video: CCTV 13

Theo những hình ảnh do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố, tên lửa đạn đạo DF-5C đã xuất hiện vào cuối lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh vào sáng 3/9. Khi đó, các xe cơ giới chở từng bộ phận của tên lửa này như đầu đạn, thân và phần động cơ lần lượt đi qua khu vực khán đài dưới sự chứng kiến của nhiều nguyên thủ quốc gia.

Các xe cơ giới chở bộ phận tên lửa DF-5C tại cuộc duyệt binh. Ảnh: CCTV 13

Dữ liệu sơ lược về tên lửa DF-5

DF-5 “Đông Phong-5” là tên lửa 2 tầng đẩy, sử dụng giếng phóng ICBM được giới chuyên gia vũ khí Trung Quốc nghiên cứu trong thập niên 1960. Người đứng đầu dự án là kỹ sư hàng không vũ trụ Đồ Thủ Ngạc (1917-2012).

Kỹ sư Trung Quốc Đồ Thủ Ngạc (giữa). Ảnh: CCTV 4

Đến năm 1971, quá trình nghiên cứu hoàn tất và tên lửa DF-5 bước vào giai đoạn thử nghiệm. Sau khoảng 10 năm với nhiều bài bắn thử nghiệm, DF-5 chính thức được trang bị cho quân đội Trung Quốc vào năm 1981. Trong những thập niên sau đó, các chuyên gia Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu và ra mắt các phiên bản cải tiến của dòng tên lửa này như DF-5A, DF-5B và DF-5C.

Các kỹ sư Trung Quốc và nguyên mẫu bộ phận tên lửa DF-5. Ảnh: CCTV 4

Theo dữ liệu đăng tải trên chuyên trang Missile Threat thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) và trang tin tức quân sự Army Recognition, DF-5 dài 32,6m; đường kính 3,35m và có trọng lượng lên tới 183 tấn. Riêng phần đầu đạn của DF-5 nặng từ 3-4 tấn.

Trong các phiên bản đầu, DF-5 được trang bị duy nhất một đầu đạn hạt nhân có sức công phá từ 1-3 Megaton. Từ phiên bản DF-5B trở đi, tên lửa được trang bị nhiều đầu đạn độc lập (MIRV). Tầm bắn tối đa của tên lửa lên tới 13.000km, với độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) của các phiên bản DF-5A và DF-5B lần lượt là 800m và 300m.

Tên lửa DF-5 trong cuộc duyệt binh năm 1984 ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV 7

Đánh giá của các chuyên gia quân sự phương Tây

Theo nhận định từ các chuyên gia quân sự của trang Army Recognition, DF-5C sẽ đóng vai trò thay thế cho các tên lửa DF-5A trong quá trình hiện đại hóa lực lượng tên lửa Trung Quốc. Do vậy, màn ra mắt vừa qua của DF-5C là minh chứng cho sự phát triển của “quốc gia tỷ dân” trong lĩnh vực công nghệ.

Trong khi đó, một số nhà phân tích phương Tây khác lại mô tả sự xuất hiện của DF-5C trong cuộc duyệt binh hôm 3/9 là một thông điệp mang tính răn đe chiến lược.