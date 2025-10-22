Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo, cơ quan này đã phát hiện Triều Tiên thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo lúc 8h10 (giờ Seoul) sáng 22/10 tại huyện Chunghwa thuộc tỉnh Hwanghae Bắc. Tuy nhiên, JCS không tiết lộ những chi tiết xoay quanh mẫu tên lửa do Triều Tiên phóng lần này.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn thông cáo của JCS cho hay: “Quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát để chuẩn bị cho khả năng có thêm những vụ phóng tên lửa bổ sung, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng trong khi chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản”.

Theo Yonhap, đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6 năm nay. Trước đó, vào tháng 5, Bình Nhưỡng cũng thực hiện một số vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa hành trình.

Động thái mới của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trong 2 ngày 31/10 và 1/11 tới.