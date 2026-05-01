Tờ Times of Israel và hãng Anadolu dẫn 3 nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, Đô đốc Cooper ngày 30/4 đã trình bày các phương án khả khi trong cuộc họp ngắn với Tổng thống Trump tại phòng tình huống. Theo đó, CENTCOM đã lập kế hoạch cho một làn sóng tấn công ngắn và mạnh mẽ vào các mục tiêu của Iran nếu người đứng đầu nước Mỹ quyết định nối lại các hoạt động chiến đấu. Mục tiêu của kế hoạch này là gây áp lực, buộc Iran phải nhượng bộ khi đàm phán.

Các mục tiêu được nêu trong kế hoạch gồm các tài sản quân sự, giới lãnh đạo và cơ sở hạ tầng còn lại của Iran. Một trong các nguồn tin trên tiết lộ, Mỹ cũng chuẩn bị cho việc nắm quyền kiểm soát một phần eo biển Hormuz để mở lại tuyến đường trọng yếu này. Chiến dịch trên có thể có sự tham gia của bộ binh.

Lầu Năm Góc cũng đang xem xét triển khai các hệ thống vũ khí tối tân, gồm cả tên lửa siêu vượt âm mới có tên gọi "Đại bàng đen". Hệ thống này có khả năng tấn công các mục tiêu ở xa tới 3.128 km.

Hiện, Nhà Trắng và CENTCOM chưa bình luận gì về các thông tin trên.

Mỹ và Israel đã phối hợp tấn công Iran từ 28/2 và Iran đã đáp trả bằng cách nã tên lửa, phóng máy bay không người lái vào Israel và các căn cứ của Mỹ tại vùng Vịnh. Cách đây 3 tuần, Mỹ, Israel và Iran đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Tuy nhiên, hiện các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc do hai bên vẫn giữ lập trường khác biệt rõ rệt.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 khẳng định, Mỹ sẽ đảm bảo an toàn cho kho uranium đã được làm giàu của Iran bằng cách này hay cách khác.